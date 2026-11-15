La romántica dedicatoria de Patricia Sosa a Oscar Mediavilla por su cumpleaños: “Mi compañero de vida”

Patricia Sosa le dedicó una romántica publicación en Instagram a Oscar Mediavilla, que este domingo 15 de noviembre cumplió 72 años. La cantante eligió un álbum de fotos y un texto breve para saludar en su cumpleaños al productor musical, con quien comparte una relación de más de cinco décadas y buena parte de su carrera artística.

La historia entre ambos empezó en 1974 y tuvo a la música como punto de partida. Juntos formaron bandas, recorrieron escenarios dentro y fuera del país y tuvieron una hija. También pasaron por una separación y, tiempo después, por una reconciliación que los llevó a sostener la pareja con reglas propias, lejos de la convivencia tradicional.

La dedicatoria de Patricia Sosa a Oscar Mediavilla y el comienzo de su historia

Patricia Sosa publicó el saludo en la tarde del domingo y etiquetó la cuenta de Oscar Mediavilla, nacido el 15 de noviembre de 1954. "Hoy cumple mi amado Óscar. Mi compañero de vida, de sueños, de música y de tantos caminos", escribió la intérprete de Aprender a volar en el texto que acompañó las imágenes, que en pocas horas superaron los 8.000 me gusta.

Patricia Sosa y Oscar Mediavilla, en dos fotos de su juventud.

Se conocieron cuando él buscaba voces para los coros de su banda de rock y una prima suya, compañera de estudios de la joven, le propuso convocar al grupo vocal de folclore en el que ella cantaba. "Vino Patricia, la escuché cantar y me acuerdo que cantó 'Penélope'. Y directamente me mató", recordó el músico en agosto, en el ciclo Ellos, de Infobae. El romance llegó meses más tarde, porque él estaba de novio.

Ya de novios, formaron Nomady Soul, una banda de covers con la que hicieron su primera gira, a una discoteca de Bolivia. En la década del 80 llegó La Torre, con él en la guitarra y ella, una de las primeras mujeres en cantar rock en el país, al frente como vocalista. El grupo fue elegido revelación en el festival BA Rock de 1982 y grabó seis discos hasta 1989.

En 1988 nació Marta, la única hija de la pareja, que lleva el nombre de la madre del músico. Con la beba de apenas cuatro meses, la cantante viajó a la gira de la banda por la Unión Soviética, y en 1990 lanzó su carrera solista, con él como productor de sus discos.

Patricia Sosa y Oscar Mediavilla, sobre el escenario, y el productor con su guitarra.

Oscar Mediavilla y Patricia Sosa: el divorcio, el reencuentro y las casas separadas

Oscar Mediavilla y Patricia Sosa se divorciaron en 1997, tras una profunda crisis. El día del trámite, él llegó al juzgado con un ramo de flores, y cuando ella le preguntó para qué eran, le explicó que quería agradecerle la felicidad que habían compartido, una escena que los dos contaron en distintas entrevistas.

Estuvieron tres años separados, hasta que fue ella quien lo llamó con la idea de empezar juntos el año 2000. Él respondió con una propuesta: un crucero por el Caribe para recibir el Año Nuevo, del que también participó Marta. El guitarrista admitió que los primeros días a bordo fueron difíciles y lo recordó como un viaje de acercamiento.

A partir de entonces acordaron seguir en pareja, aunque cada uno en su propia vivienda. El esquema cambió por un tiempo en 2020, cuando compartieron la cuarentena en la casa que tienen en Córdoba. Hoy él suele quedarse durante la semana en el hogar de ella y después vuelve al suyo, mientras que las temporadas en las sierras las comparten.

Patricia Sosa y Oscar Mediavilla, en dos imágenes de archivo.

En una charla con CARAS TV en 2024, la artista definió así el vínculo: "Seguimos siendo novios; por supuesto que el deseo sigue ahí". La sociedad artística también sigue en marcha: en una entrevista, el productor contó que terminaron de armar el próximo disco de ella y que empezaba la etapa de grabación, un proceso que, según admitió, los lleva a discutir seguido.

Con una romántica dedicatoria, Patricia Sosa celebró los 72 años de Oscar Mediavilla, su compañero de vida desde 1974. Con ese saludo de cumpleaños homenajeó al músico con quien compartió los escenarios de La Torre, sus discos solistas y la crianza de Marta, a lo largo de más de cinco décadas.