Las románticas fotos que Loreto Peralta publicó por el 33 cumpleaños de Paco Amoroso

Loreto Peralta y Paco Amoroso volvieron a quedar en el centro de la escena mediática debido a la cercanía que mantienen. En esta oportunidad, la actriz mexicana decidió celebrar públicamente el cumpleaños número 33 del cantante argentino con una publicación que incluyó dos fotografías románticas.

Loreto Peralta y Paco Amoroso

El gesto de Loreta Peralta no pasó desapercibido, especialmente porque las imágenes muestran una faceta mucho más íntima de ambos, alejada de los escenarios y de las apariciones vinculadas con la gira de Ca7riel y Paco Amoroso. Con una sencilla dedicatoria visual, la actriz volvió a dejar en evidencia la complicidad que existe entre ellos.

Las románticas fotos que Loreto Peralta eligió para saludar a Paco Amoroso

Loreto Peralta y Paco Amoroso protagonizan dos momentos de mucha cercanía en las fotografías que la actriz eligió para homenajear al cantante. En una de ellas aparecen abrazados, mientras que en la otra permanecen sentados muy juntos y se miran de cerca. Ambas escenas reflejan la confianza que existe entre ellos y el tono romántico del saludo.

Así felicitó Loreto Peralta a Paco Amoroso en su cumpleaños

Para acompañar la publicación, Loreto Peralta sumó a una de las imágenes los emojis de una torta de cumpleaños y un corazón blanco. Con este gesto, la actriz quiso celebrar de una manera especial al músico, en una fecha significativa para él, y volvió a mostrar públicamente el vínculo que comparten.

Los gestos que alimentaron los rumores de romance entre Loreto y Paco

Las nuevas fotografías se suman a una serie de situaciones que durante los últimos meses despertaron especulaciones sobre un posible romance entre Loreto Peralta y Paco Amoroso. Uno de los episodios que más llamó la atención ocurrió el pasado mes de abril, cuando la actriz publicó en TikTok un video haciendo lip sync de “Ay, Ay, Ay”, una de las canciones de Free Spirits. La publicación superó los 20 millones de reproducciones, según Revista Clase, y Paco Amoroso decidió compartirla nuevamente mencionando directamente a la actriz.

Así felicitó Loreto Peralta a Paco Amoroso en su cumpleaños

La cercanía entre ambos también quedó expuesta cuando, durante la segunda noche del Free Spirits World Tour en Buenos Aires, Paco Amoroso le dio un beso a Loreto Peralta frente al público. A estos momentos se sumó una particular declaración del cantante, quien se refirió públicamente a la actriz como “mi esposa”. Por ahora, ambos mantienen el vínculo lejos de una confirmación oficial y continúan compartiendo distintos momentos públicamente.