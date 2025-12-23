Chechu Bonelli: "Competimos todas con Zaira Nara"

En una charla distendida y sincera en A Punto Show, Chechu Bonelli habló de lo que significa volver al “mercado de los solteros” después de muchos años en pareja. Con humor y honestidad, la conductora se refirió a la sensación común entre conocidas de sentirse, en broma, en competencia con figuras públicas como Zaira Nara a la hora de comenzar de nuevo. “Y sí, en el fondo competimos todos con Zaira. Si Zaira también está soltera…”, lanzó entre risas, recogiendo la frase que una amiga le había compartido sobre la situación actual del mundo de las citas.

Chechu Bonelli y su regreso a la escena tras una separación difícil

Las declaraciones de Bonelli cobran aún más matices si se consideran los cambios personales que vivió este año. Tras 14 años de relación con el exfutbolista Darío Cvitanich, con quien comparte tres hijas, Chechu vivió una separación que fue uno de los temas más comentados del ambiente mediático argentino en 2025. La pareja, que siempre mantuvo una vida familiar relativamente reservada, confirmó su ruptura después de una larga historia juntos, incluyendo matrimonio y maternidad, y Bonelli transitó ese proceso con discreción, aunque más tarde optó por hablarlo públicamente.

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich se separaron después de 14 años de relación

En sus declaraciones públicas posteriores, Bonelli habló de su experiencia con franqueza y mostró la manera en que enfrentó la exposición, el cambio de rol y la reconstrucción personal. A diferencia de la charla humorística sobre “competir con Zaira”, conversar sobre el final de una relación tan prolongada implicó un tono más profundo y reflexivo en distintos medios, donde la modelo destacó que su prioridad siempre fue el bienestar de sus hijas y la preservación de la familia más allá de la separación.

Chechu Bonelli: La competencia, los vínculos y la nueva etapa

De regreso en televisión, Bonelli puso en palabras algo que muchas personas sienten en el contexto actual: la percepción de que, tras años de pareja, volver a “salir al mercado” puede ser intimidante. “Después de tanto tiempo en pareja es como que cuesta conocer a alguien nuevo”, explicó, en una observación que mezcló sinceridad con la cotidianeidad de sus propias experiencias y las de su círculo cercano.

Pisano, el conductor de A Punto Show, recogió ese comentario y lo llevó al terreno de lo anecdótico: si para una amiga competir con Zaira Nara era una preocupación, ¿qué quedaba para el resto? La respuesta de Chechu recorrió con humor esa idea, sin dejar de lado la realidad de quienes buscan reencontrarse con la vida social y sentimental en un contexto donde las referencias públicas suelen imponerse por su presencia constante mediática.

Con esa mezcla de humor, honestidad y reflexión, Chechu Bonelli confirmó que, más allá de los cambios personales que atravesó, sigue enfrentando cada etapa con autenticidad y sin perder su estilo directo. Una postura que, como ella misma sugiere, invita a mirar con ligereza, y sin presión, la posibilidad de volver a abrirse al amor y a las oportunidades que trae cada nueva etapa.