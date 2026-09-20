Ámbar de Benedictis y Nacho Viale visitaron a Mirtha Legrand durante su internación: los detalles

Los últimos días estuvieron atravesados por la preocupación en torno a la salud de Mirtha Legrand, quien continúa bajo seguimiento médico mientras avanza con su recuperación. A sus 99 años, la conductora permanece alejada de sus compromisos habituales y concentrada en responder al tratamiento indicado por los profesionales. En este escenario, su círculo más cercano tomó un papel central. Diferentes integrantes de la familia se organizaron para estar presentes, compartir tiempo con ella y seguir de cerca cada novedad relacionada con su evolución.

El acompañamiento de la familia a Mirtha Legrand: Ambar de Benedictis y Nacho Viale, presentes

Este domingo, Ámbar de Benedictis y Nacho Viale se acercaron para visitarla en el Sanatorio Mater Dei. La joven llegó durante la tarde y permaneció aproximadamente una hora junto a su bisabuela, mientras que el productor también estuvo presente durante la jornada. Las imágenes fueron registradas por Infama (América TV) este domingo.

Mirtha Legrand continúa bajo seguimiento profesional (Instagram)

La visita de la hija de Juana Viale y Juan de Benedictis llamó especialmente la atención por el bajo perfil que mantiene desde hace años. Alejada habitualmente de la exposición mediática, eligió acompañar personalmente a su bisabuela en un momento especialmente sensible para todo el entorno. Su presencia se sumó a la de otros integrantes de la familia que estuvieron cerca durante los últimos días. La joven mantiene un vínculo cercano con la conductora, aunque suele preservar esa relación de las cámaras y limitar sus apariciones públicas.

También estuvo presente su nieto y productor, quien mantiene desde hace años una relación estrecha con ella tanto en el plano personal como profesional. Además de compartir el vínculo familiar, es una de las personas que habitualmente acompaña sus decisiones laborales y sigue de cerca sus actividades. Durante estos días, sin embargo, la prioridad pasó exclusivamente por el acompañamiento personal. La familia dejó en segundo plano los compromisos habituales para permanecer pendiente de su evolución y acompañarla durante el proceso de recuperación.

Marcela Tinayre también se mantuvo cerca de su madre y siguió de manera directa las novedades sobre su estado. La relación entre ambas siempre ocupó un lugar importante en la vida pública y privada de la conductora, especialmente en situaciones vinculadas con su salud. La presencia de hijos, nietos y bisnietos volvió a mostrar la dinámica familiar que rodea a la histórica presentadora. Cada uno desde su lugar, sus seres queridos se mantuvieron atentos y organizaron sus tiempos para acompañarla mientras continúa recuperándose.

Mirtha permanece bajo supervisión del equipo médico

Esta es la segunda vez que Mirtha debe ser hospitalizada durante septiembre. Su primera internación comenzó el lunes 7, luego de atravesar un cuadro de bronquitis que la había obligado a interrumpir momentáneamente sus compromisos habituales. Después de permanecer casi una semana bajo cuidados médicos, recibió el alta el domingo 13 de septiembre y regresó a su domicilio para continuar allí con la recuperación. En esos días todavía presentaba tos como consecuencia del cuadro respiratorio que había atravesado. Sin embargo, cinco días más tarde las dificultades respiratorias motivaron su regreso al sanatorio. Desde entonces permanece bajo supervisión del equipo médico, que continúa evaluando su respuesta al tratamiento y la evolución del cuadro.

El vínculo de Mirtha Legrand con sus nietos y bisnietos

A lo largo de su extensa trayectoria, Mirtha Legrand habló en numerosas ocasiones del lugar que ocupa su familia en su vida. Cumpleaños, reuniones y celebraciones permitieron ver parte de esa intimidad, aunque algunos de sus seres queridos eligieron mantenerse lejos de la exposición pública. Ese es especialmente el caso de su bisnieta, quien construyó un perfil mucho más reservado que otros miembros de la familia. Sus apariciones suelen ser esporádicas, por lo que su llegada al centro médico adquirió una atención particular.

Mirtha Legrand estuvo acompañada por sus familiares más cercanos

Por su parte, Nacho Viale también estuvo presente durante el domingo, mientras la familia espera nuevas novedades respecto de la recuperación. La evolución hacia una habitación común se convirtió en uno de los datos más alentadores conocidos desde su ingreso, aunque se aguarda información oficial sobre los próximos pasos del tratamiento.