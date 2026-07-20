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Se filtró la foto de Wanda Nara y Martín Migueles que confirma su reconciliación

Una imagen difundida durante la estadía de la empresaria en Nueva York volvió a instalar las versiones sobre un acercamiento con el empresario.

Wanda Nara y Martín Migueles
Wanda Nara y Martín Migueles | WEB

Hace poco más de dos meses se confirmó la separación de Wanda Nara y Martín Migueles. La noticia fue dada a conocer desde Sálvese quien pueda, donde Yanina Latorre aseguró que la relación había llegado a su fin en medio del escándalo que involucraba al empresario por una investigación vinculada a presuntos negocios con el dólar blue durante el gobierno del Frente de Todos.

Wanda Nara, Martín Migueles
Wanda Nara y Martín Migueles

Ahora, una nueva imagen volvió a poner el foco sobre el presente sentimental de la empresaria. Durante su viaje a Nueva York, Wanda Nara fue fotografiada junto a Martín Migueles en una escena que rápidamente despertó todo tipo de reacciones y que muchos interpretaron como una confirmación de la reconciliación entre ambos.

Wanda Nara y Martín Migueles juntos en Nueva York

La postal, difundida por Sálvese quien pueda, muestra a Wanda Nara y Martín Migueles caminando de la mano mientras recorren una tienda deportiva de la ciudad estadounidense. Aunque ambos aparecen de espaldas y sin buscar llamar la atención, el gesto de tomarse de la mano fue suficiente para alimentar las versiones sobre una nueva oportunidad para la pareja.

Wanda Nara y Martín Migueles
Wanda Nara, Martín Migueles en Nueva York

Para la ocasión, Wanda Nara eligió un look cómodo integrado por un buzo gris con capucha, calzas negras y zapatillas deportivas. Migueles, por su parte, vistió una remera gris oversize, shorts negros y calzado deportivo, en sintonía con el estilo relajado de la salida.

La publicación de Wanda Nara y Martín Migueles que revolucionó las redes

La imagen fue compartida a través de las historias de Sálvese quien pueda, donde se ve a Wanda Nara y Martín Migueles caminando de la mano durante su estadía en Nueva York. La postal estuvo acompañada por la frase: "Wanda y Migueles durante su estadía en New York", sin brindar más detalles sobre el vínculo entre ambos.

Wanda Nara y Martín Migueles
Wanda Nara y Martín Migueles

Por el momento, ni Wanda Nara ni Martín Migueles realizaron declaraciones públicas acerca de su presente sentimental. Sin embargo, la fotografía se suma a las versiones que comenzaron a surgir tras la separación conocida en mayo y volvió a instalar las especulaciones sobre una posible reconciliación entre la empresaria y el empresario.

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