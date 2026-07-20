Se filtró la foto de Wanda Nara y Martín Migueles que confirma su reconciliación

Hace poco más de dos meses se confirmó la separación de Wanda Nara y Martín Migueles. La noticia fue dada a conocer desde Sálvese quien pueda, donde Yanina Latorre aseguró que la relación había llegado a su fin en medio del escándalo que involucraba al empresario por una investigación vinculada a presuntos negocios con el dólar blue durante el gobierno del Frente de Todos.

Wanda Nara y Martín Migueles

Ahora, una nueva imagen volvió a poner el foco sobre el presente sentimental de la empresaria. Durante su viaje a Nueva York, Wanda Nara fue fotografiada junto a Martín Migueles en una escena que rápidamente despertó todo tipo de reacciones y que muchos interpretaron como una confirmación de la reconciliación entre ambos.

Wanda Nara y Martín Migueles juntos en Nueva York

La postal, difundida por Sálvese quien pueda, muestra a Wanda Nara y Martín Migueles caminando de la mano mientras recorren una tienda deportiva de la ciudad estadounidense. Aunque ambos aparecen de espaldas y sin buscar llamar la atención, el gesto de tomarse de la mano fue suficiente para alimentar las versiones sobre una nueva oportunidad para la pareja.

Wanda Nara, Martín Migueles en Nueva York

Para la ocasión, Wanda Nara eligió un look cómodo integrado por un buzo gris con capucha, calzas negras y zapatillas deportivas. Migueles, por su parte, vistió una remera gris oversize, shorts negros y calzado deportivo, en sintonía con el estilo relajado de la salida.

La publicación de Wanda Nara y Martín Migueles que revolucionó las redes

La imagen fue compartida a través de las historias de Sálvese quien pueda, donde se ve a Wanda Nara y Martín Migueles caminando de la mano durante su estadía en Nueva York. La postal estuvo acompañada por la frase: "Wanda y Migueles durante su estadía en New York", sin brindar más detalles sobre el vínculo entre ambos.

Wanda Nara y Martín Migueles

Por el momento, ni Wanda Nara ni Martín Migueles realizaron declaraciones públicas acerca de su presente sentimental. Sin embargo, la fotografía se suma a las versiones que comenzaron a surgir tras la separación conocida en mayo y volvió a instalar las especulaciones sobre una posible reconciliación entre la empresaria y el empresario.