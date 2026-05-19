Shakira recordó el inició de su amor con Gerard Piqué en la previa al Mundial y su nueva victoria judicial

Shakira recordó el inicio de su amor con Gerard Piqué en la previa al Mundial y celebró una victoria judicial que marca un nuevo capítulo en su vida. La artista recordó momentos que marcaron su historia con logros que refuerzan su presente sobre los escenarios. Durante una entrevista revivió una etapa personal que transformó su vida por completo y que hoy la conecta con un momento cargado de satisfacciones.

En la previa del Mundial, Shakira recordó el inicio de su relación con Gerard Piqué

A días del inicio del Mundial, Shakira revivió su relación con Gerard Piqué y sumó una victoria judicial que refuerza su presente lleno de logros, consolidando una etapa de plenitud. La cantante colombiana enlaza recuerdos que marcaron su vida con conquistas que reafirman el lugar que hoy ocupa sobre los escenarios internacionales. Entre música, familia y nuevos proyectos, su presente la coloca en el centro de la escena global.

Shakira

En el último tiempo, la reconocida cantante vive un presente cargado de momentos de plenitud, tanto personal como profesional. A pocas semanas del encuentro mundialista, la Audiencia Nacional determinó que la cantante no cometió fraude fiscal en 2011 y ordenó la devolución de 60 millones de euros más intereses. Con esta resolución, se pone fin a ocho años de especulaciones y se abre un nuevo capítulo para la intérprete.

A este logro en su vida personal, Shakira también suma, por cuarta vez, ser la elegida para poner voz al Mundial de fútbol. Tras éxitos como Hips Don’t Lie, Waka Waka y La La La, ahora presenta Dai Dai. Este último tema busca replicar el fenómeno global que se vivió en 2010. Recordando el boom de su canción, la modelo también recordó cómo aquel campeonato cambió su vida para siempre.

Shakira

En una entrevista concedida a Caracol TV, la cantante confesó que el Mundial de Sudáfrica fue mucho más que un hito profesional. “Si no hubiera sido por Waka Waka, no habría conocido al padre de mis hijos”, expresó con emoción. La grabación del videoclip de la canción la llevó a coincidir con Gerard Piqué, y la química entre ambos fue inmediata. Poco después confirmaron su relación y, años más tarde, dieron la bienvenida a Milan y Sasha.

Las tiernas palabras de Shakira al hablar de sus hijos: “Wakabebés”

Durante la entrevista, Shakira definió a sus hijos como "lo mejor que me pasó" y los llamó cariñosamente sus “wakabebés”, aludiendo a la canción que marcó el inicio de su historia familiar. Aunque la relación con Gerad Piqué terminó de manera mediática, la artista reconoció que aquel encuentro fue decisivo en su vida y agradeció que le haya permitido formar una familia.

Shakira, Gerard Piqué, Milan y Sasha

A pesar de haberse separado por rumores sobre infidelidades, la bailarina y el exfutbolista siempre mantuvieron a sus hijos en el centro de su vida. Ambos intentan mantener la cordialidad, priorizando el bienestar de los pequeños. Fue así como el empresario permitió a los niños irse junto a su madre a Miami, buscando que pudieran crecer en un entorno estable y sin preocupaciones.

Sin embargo, la exposición de Milan y Sasha en distintos conciertos con Shakira, alrededor del mundo, generó tensiones. En los últimos meses, el entorno de Gerard Piqué comentó que él no estaría cómodo con la presencia constante de los niños en los escenarios, especialmente después del multitudinario show en Copacabana, donde aparecieron ante más de dos millones de personas y con retransmisión televisiva.

Shakira

“Todo el mundo los reconoce, la madre los mostró a millones de personas y no pueden ir a ningún sitio sin que se sepa quiénes son”, comentaron. A pesar de estas diferencias, ambos mantienen contacto privado en momentos clave, demostrando que la prioridad sigue siendo la crianza de sus hijos. La historia de la cantante y el exdefensor comenzó con una canción que dio la vuelta al mundo y terminó con una separación que ocupó titulares internacionales.

Milan, Shakira y Sasha

Shakira recordó el inicio de su amor con Gerard Piqué en la previa al Mundial y su nueva victoria judicial. Durante una entrevista, unió en un mismo relato los momentos que marcaron su vida personal con los logros que consolidan su presente. La artista colombiana enlazó recuerdos de los inicios de su vida familiar y detalles que marcan las conquistas en su carrera, mostrando cómo la música y la justicia se cruzaron en un tiempo de calma.

VDV