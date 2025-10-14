Revés para Morena Rial: le cerraron sus redes sociales y no podrá trabajar desde la cárcel

Morena Rial enfrenta un nuevo revés en medio de su situación judicial, luego de que se conociera una medida que afecta directamente su actividad laboral. La decisión se dio tras una serie de reportes que derivaron en que se le cierren todas sus redes sociales, en un contexto que suma complicaciones a su presente.

Morena Rial atraviesa un nuevo episodio judicial que impacta directamente en su actividad como influencer. En las últimas horas, se confirmó el cierre de su cuenta de Instagram, una de sus principales fuentes de ingresos. La medida representa un revés para la hija de Jorge Rial, quien se encuentra detenida en el penal de Magdalena.

Según reveló Daniel Ambrosino en América Noticias (América), la plataforma detectó irregularidades en los contenidos que la mediática compartía desde su cuenta. “Hacía una especie de trampa, publicaba lo que tenía que ver con el casino y cambiaba algunas letras de las palabras. Por ejemplo, en vez de ‘pagas’, ponía ‘p$gs’. Pero Instagram de todas maneras captó esta trampita y le cerró las cuentas”, explicó.

A su vez, el periodista explicó que la estrategia buscaba evitar los filtros de las redes sociales, pero finalmente fue identificado su posteo y se le cerraron sus cuentas. Cabe destacar que no es la primera vez que le sucede esto, por lo que Morena Rial ya había tomado medidas para que sus publicaciones no llamen la atención.

La cuenta de Instagram de la hija de Jorge Rial superaba el millón de seguidores y era utilizada para realizar promociones de productos y servicios. En ese espacio, compartía historias con enlaces y mensajes que, según se indicó, estaban relacionados con sitios de apuestas ilegales. La actividad generó reportes por parte de usuarios y derivó en la intervención de la plataforma.

Hace algunas semanas, Santiago Riva Roy reveló en Bondi Live que Morena Rial tenía una community manager encargada de manejar sus redes sociales mientras ella permanecía detenida. Según el periodista, las marcas se comunicaban con el perfil de la mediática y les comentaban sobre el funcionamiento de las publicaciones: “Cada historia de Instagram sale 50.000 pesos”.

En la misma línea, la estrategia digital de la joven incluía la publicación de historias con promociones especiales, muchas de ellas vinculadas a casinos online, tarotistas y otros servicios. En algunos casos, se utilizaban símbolos o alteraciones en las palabras para evitar que los algoritmos detectaran los términos prohibidos.

Por su parte, Alejandro Cipolla, abogado y amigo de Morena Rial, compartió una historia en sus redes sociales donde habló de lo sucedido. A su vez, les aclaró a los seguidores de la mediática que ya están buscando la forma de solucionar el problema y que están usando una cuenta alternativa. “Igualmente, por mi cuenta y la cuenta nueva, vamos a estar informando los avances! Se viene otra noticia”, escribió.

