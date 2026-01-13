Sofi “La Reini” Gonet: “Con Homero Pettinato fue una relación tóxica”

Sofía “La Reini” Gonet volvió a referirse públicamente a su relación y posterior ruptura con Homero Pettinato, un vínculo que durante meses estuvo en el centro de la escena mediática y que terminó envuelto en polémicas, filtraciones de chats y fuertes cruces públicos.

Sofía Gonet

Invitada al programa Cortá por Lozano, la creadora de contenido habló a corazón abierto sobre lo que vivió, reconoció que se trató de una relación tóxica y explicó por qué tomó la decisión de aplicar el “contacto cero”. Sin esquivar temas incómodos, Sofía Gonet dejó en claro que hoy su prioridad es la salud emocional y mirar hacia adelante.

La contundente declaración de Sofi “La Reini” Gonet

Durante la charla con Vero Lozano, la Reini fue contundente al describir el vínculo con Pettinato: “Esto fue una relación tóxica que nos llevó a los dos a mostrar lo peor de nosotros”. Lejos de victimizarse, aclaró que ambos quedaron atrapados en una dinámica dañina que terminó desgastándolos por completo. Consultada sobre si existe alguna posibilidad de reconciliación, su respuesta fue tajante: “No. Contacto cero. Estamos bloqueados de todos lados”.

Sofía Gonet

Incluso contó que, pese a haber intentado mantener distancia, Homero llegó a contactarla por mail: “Nos teníamos desbloqueados de mails. Entonces, no voy a negar que hubo algún que otro mail”. Sin embargo, dejó en claro que puso un límite definitivo: “Yo hice el pedido de que por favor no me mande más mails”. Sofía también se permitió un momento de ironía al hablar de lo que él aportaba a la relación: “No aportaba nada. Bueno, aportaba canciones, poesías, del lado más artístico. Sí, pero del lado material, no”.

El cierre definitivo de un vínculo complicado

No es la primera vez que la Reini habla del tema. Meses atrás, había publicado un extenso descargo en redes tras ser duramente cuestionada: “Aparezco después de estar siendo cancelada hace más de tres días por todo un país”, relató, al recordar los mensajes de odio y el bodyshaming que recibió.

Homero Pettinato y Sofía Gonet

En ese mismo video, fue clara respecto a su postura: “Quiero decirles que yo jamás hablé de violencia de género”, y explicó que se dejó llevar por el ideal del amor romántico: “Saqué el foco de mi vida para intentar solucionar la suya”. Con el tiempo, entendió que la relación “tendría que haber terminado desde el minuto cero”. Hoy, con el tema cerrado, Sofi Gonet asegura que no guarda rencores, pero tampoco ilusiones.