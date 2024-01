Sofía Jujuy Jiménez se encuentra disfrutando de su soltería luego de protagonizar una fuerte ruptura con Bauti Bello. La modelo rápidamente se convirtió en una de las mujeres más cortejadas de Argentina.

Cuando en Socios del Espectáculo le preguntaron por su presente amoroso, Sofía respondió qué clase de persona está buscando: “No me fijo en el rubro (en el que trabaja), pero si me pasa que para estar con alguien necesito que esa persona me genere algo, que me pase algo. No importa qué hace, pero sí que trabaje”.

Imagen reciente de Sofía "Jujuy" Jiménez.

Luego, Jujuy terminó admitiendo que tiene cierta "debilidad" por los deportistas y Rodrigo Lussich no tardó en preguntarle: “¿Es cierto que te tiró mensaje alguien de la Selección?”. Lejos de esquivar el tema, Jiménez reconoció: “Sí, sí, hubo algún mensajitos pero no respondí. Lo leí de esa forma en la que no aceptás la solicitud entonces queda como no leído. No se enteró que lo vi”.

Por último, y sin revelar cuál fue el futbolista que le habló, Sofía Jujuy Jiménez detalló: “Cuando le quise mostrar a una amiga quién me había escrito, lo había borrado. Igual, yo creo que ellos tiran y tiran a ver qué pasa y si pica alguien. No me parece mal, hoy todo se maneja un poco así”.

Quién intentó impresionar a Sofía Jujuy Jiménez en la boda de Sol Pérez

Así como un jugador de fútbol probó su suerte al hablarle a la modelo, un invitado a la esperada boda entre Sol Pérez y Guido Mazzoni también lo hizo. La encargada de revelar quién había sido ese hombre fue Juariu desde sus historias de Instagram.

La influencer reveló que fue Bautista Amadeo quien intentó conquistar a Sofía Jujuy Jiménez en la fiesta: “Sofi Jujuy empezó a seguir a Bauti y Bauti a Sofi”, y agregó: “Él es muy amigo del genio de Guido, el marido de Sol. Los dos estaban en el casamiento”.

J.C.C