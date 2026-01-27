Aníbal Pachano compartió un duro reclamo hacia su hija Sofía Pachano en medio de la emoción por el nacimiento de su nieto Vito. La llegada del pequeño generó en el artista una mezcla de recuerdos y sensaciones que lo conectaron con su propia experiencia como padre, mientras intenta hacerse un lugar en esta nueva etapa marcada por los tiempos de los padres.

Aníbal Pachano realizó un fuerte reclamo a su hija, Sofía Pachano, luego de la llegada de su nieto

Aníbal Pachano expresó un firme reclamo hacia su hija Sofía Pachano a pocos días del nacimiento de su nieto Vito. La llegada de su primer nieto despertó en el artista una combinación de emociones y memorias que lo vincularon con su experiencia con la paternidad, mientras busca su espacio dentro de esta etapa inicial marcada por las rutinas.

Sofía y Aníbal Pachano

Durante su visita al programa La cocina rebelde (El Trece), el coreógrafo fue recibido con entusiasmo por Jimena Monteverde, quien lo saludó con un afectuoso “Abuelardo, ¿cómo estás? Contame qué sensación tenés”. Con una sonrisa amplia y visiblemente emocionado con lo que está viviendo, respondió: “Es linda, la sensación es tremenda”.

Sin embargo, Aníbal Pachano, rápidamente cambió su gesto y dejó un comentario que sorprendió a todos: “Lo vi dos veces nada más”. El artista no dudó y continuó con su reclamo hacia su hija, Sofía Pachano. “Porque estamos en la semana, los papás se tienen que ocupar del niño”, explicó.

En este contexto, el coreógrafo también contó que quien está acompañando de cerca a la actriz es su madre, Ana, quien se convirtió en un sostén fundamental en los días iniciales del puerperio. “Ya lo podemos tocar. Por ahora está yendo Ana, la está ayudando”, comentó, destacando el rol de su exesposa.

La emoción de Aníbal Pachano tras el nacimiento de Vito, su primer nieto

Más allá del reclamo, Aníbal Pachano no ocultó la emoción que le genera esta nueva etapa. “Es una locura. Volví como para atrás, treinta y pico de años cuando nació Sofía”, confesó, recordando con nostalgia cuando él se convirtió en padre. La llegada de Vito lo conectó con aquellos recuerdos y lo hizo revivir sensaciones.

Aníbal, Sofía Pachano y Ana Sans

El pequeño, que apenas tiene una semana de vida, ya es motivo de juegos y comparaciones dentro de la familia. “Lo más loco es que empezás a ver y decís: ‘Ay, la perita es de Pirulito, la nariz del otro. Y el chico no se parece a ninguno’”, relató el bailarín entre risas, mostrando cómo todos buscan encontrar rasgos heredados en el recién nacido.

La llegada de Vito abre un capítulo distinto en la vida de Sofía Pachano y Santiago Ramundo, pero también en la de Aníbal Pachano. El artista, que siempre se mostró muy cercano a su hija, ahora debe encontrar un momento dentro de la dinámica familiar para compartir tiempo con su nieto, manteniendo las rutinas del nuevo integrante de la familia.

Vito, hijo Sofía Pachano

Aníbal Pachano dejó en claro su duro reclamo hacia Sofía Pachano tras el nacimiento de su nieto Vito, un gesto que marcó el inicio de una nueva etapa en la dinámica familiar. La llegada del pequeño abrió un espacio de emociones y recuerdos en el artista, mientras encuentra su propio lugar dentro de la rutina del niño.

VDV