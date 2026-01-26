La emoción de Santiago Ramundo, la pareja de Sofía Pachano, por la llegada de su hijo Vito: “Asumo ser tu papá”

El 19 de enero del 2026, Sofía Pachano y Santiago Ramundo se volvieron padres de Vito Ramundo Pachano. El bebé nació durante la noche de ese lunes, y ellos no dudaron en compartir la noticia en sus redes sociales, emocionando a todos sus seguidores. Varias celebridades no dudaron en pronunciarse al respecto y felicitar a la pareja. Sin embargo, el actor enterneció a todos al mostrar las primeras imágenes de Vito en su hogar y dedicarle unas tiernas palabras.

Sofía Pachano, Santiago Ramundo y su hijo Vito

Las tiernas palabras de Santiago Ramundo, la pareja de Sofía Pachano a su hijo Vito: “Asumo ser tu papá”

Tras el nacimiento de su hijo Vito, Sofía Pachano y Santiago Ramundo no dudaron en compartir las primeras fotografías de su bebé. Durante unos días, permanecieron en el hospital, para las últimas observaciones de la madre y el bebé. Sin embargo, y según compartió el actor y pareja de Sofía, ya regresaron a su hogar, donde él decidió darle una tierna bienvenida en las redes sociales. Para la ocasión, hizo un recorrido fotográfico de todo lo vivido desde el 19 de enero, y le dedicó unas dulces palabras

"Tengo la sensación de que nos elegiste. Aunque te acabo de conocer, te amo con toda mi alma, y con una fuerza que nace simplemente de mirarte", comenzó reflexionando. De esta manera, el actor aseguró que su vida cambió, gracias a que su bebé lo hizo mirar el mundo de una nueva manera. "Llegaste con algo propio, con una mirada muy tuya. Asumo ser tu papá con amor, respeto, con muchísima alegría y con miedos (todavía estoy aprendiendo a agarrarte y a ponerte bien los pañales), pero con el corazón abierto, para aprender", expresó, y le dio la bienvenida al hogar que construyó con su pareja y su familia, "con mucho amor hace 5 años".

Sofía Pachano, Santiago Ramundo y su hijo Vito

La felicidad de Aníbal Pachano en el nacimiento de su nieto Vito

Aníbal Pachano no tardó en mostrar su felicidad tras el nacimiento de su nieto, Vito Ramundo Pachano. El coreógrafo fue uno de los presentes en el hospital, en los días posteriores, y compartió a la prensa sus primeros sentimientos al conocer al bebé. En conversaciones con Teleshow, aseguró que la familia estaba feliz por el suceso. “Ellos están divinos los tres. Sofía es una diosa, la verdad, tuvo parto natural, Santiago está divino y el bebé es hermoso”, expresó y los usuarios no tardaron en acompañarlo con mensajes emocionados.

Sofía Pachano, Santiago Ramundo, su hijo Vito y su familia

Las fotografías compartidas por Santiago Ramundo, que anunciaban la bienvenida de Sofía Pachano y su hijo Vito a su hogar, se viralizaron en las redes sociales, y se llenaron de comentarios tiernos alrededor de la pareja. Los actores están viviendo uno de los momentos más felices de sus vidas, comenzando una nueva familia de tres y acompañados por sus seres queridos.

A.E