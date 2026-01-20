La respuesta de Cande Tinelli al brutal mensaje que le dedicó su madre, Soledad Aquino: "Sufro por ella"

Cande Tinelli salió a responder la llamativa publicación que realizó su madre, Soledad Aquino. Lejos de esquivar el tema, la empresaria textil compartió un mensaje donde revela cómo tomó el gesto de su madre. Su respuesta, al parecer, fue motivada por las críticas que recibió por parte de los usuarios de las redes.

La reacción de Cande Tinelli tras el posteo de su madre, Soledad Aquino

Una nueva guerra estalló en la familia Tinelli. Luego de que Marcelo se reconciliara con su hija Juanita, ahora explotó un conflicto entre Soledad Aquino y sus hijas, Cande y Mica Tinelli. La exesposa del conductor sorprendió con un contundente posteo, que estaba dirigido a las jóvenes. Junto a foto retro, escribió sin filtro: “Qué bellos recuerdos. Extraño tanto su amor. Yo sigo esperando al menos un texto”.

Luego, Soledad Aquino fue por más y agregó a su texto: “¿A todos los papás les pasa que les diste todo y después no están? Seguro mañana me hacen quilombo, y seguiré siendo parte del silencio eterno”. La última frase generó una fuerte repercusión en las redes sociales y una catarata de comentarios. La mayoría salió en su defensa y entendió lo que quiso decir, mientras que otros cuestionaron el hacer público una interna familiar.

Lo cierto es que sus palabras se mostraban atravesadas por el dolor y el resentimiento, ambos sentimientos que no dudó en exponer en su red social de Instagram. A partir de su mensaje, comenzó a especularse sobre la relación con sus hijas, que hasta entonces se mantenía en la esfera privada. Por esta razón, Cande Tinelli decidió hacerse cargo y responder el mensaje de su madre.

Cande Tinelli habló de su mamá, Soledad Aquino, y su fuerte reproche

Su descargo se produjo al ver que una usuaria le escribió por privado y la cuestionó por el "abandono" a su mamá, Soledad Aquino: "Pobre tu madre, mendigando amor de ustedes y ustedes ni pelota. Dan vergüenza". Mediante sus historias de Instagram, la joven compartió la captura del mensaje recibido y escribió una reflexión breve pero firme.

"Diría muchas cosas sobre esto porque en cada posteo que hace mamá o descargo, sufro por ella", escribió Cande Tinelli dejando en claro que cada exposición pública que realiza su mamá le afecta. Al mismo tiempo, contó que optó por responderle a la seguidora en privado para ponerle un límite a esta situación.

El descargo de Cande Tinelli tras el posteo de su madre, Soledad Aquino

Sin lugar a dudas, la imagen y su mensaje cargado de tristeza, en la que expresó su sensación de abandono y la falta de contacto con ellas, sorprendió a su entorno y principalmente a sus hijas, Cande y Mica Tinelli, para quienes iba dedicado. Los usuarios también quedaron impactados por la crudeza y el contraste con la imagen de armonía familiar que suelen mostrar públicamente.

De esta manera, la respuesta de Cande Tinelli al brutal mensaje que le dedicó su madre, Soledad Aquino, no se hizo esperar y lanzó una contundente frase que generó aún más revuelo. "Sufro por ella", afirmó la hija de Marcelo Tinelli en una reciente historia de Instagram.