Soy Luna regresa después de 10 años: cómo será el último show que reunirá a sus protagonistas

Después de una década de espera, Soy Luna, la serie de Disney Channel que conquistó corazones en todo el mundo está de regreso en los escenarios con su tan ansiado tour Soy Luna Tour, El Último Show, y con su elenco original recorrerá las principales ciudades de Latinoamérica, haciendo su desembarco en Buenos Aires el 7 de octubre en Movistar Arena y en Córdoba el 29 de noviembre en el Quality Arena.

Así será Soy Luna Tour: El Último Show

El anuncio llegó con bombos y platillos, y las expectativas están por las nubes. La gira de Soy Luna no es solo un regreso, sino una celebración épica en un espectáculo diseñado para fans de todas las edades y con una puesta en escena con coreografías, pantallas, luces y efectos a cargo de la producción de Golden Peak Live Entertainment, MP Producciones y Ozono Producciones.

Karol Sevilla con el disco de Soy Luna//Instagram

Asimismo, el elenco de Soy Luna que dará los shows es el original, Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Malena Ratner y Gastón Vietto, acompañados por un destacado cuerpo de bailarines. Estos artistas brindarán canciones, baile y emoción para sus seguidores. La puesta en escena incluirá las canciones más icónicas de la serie, así como temas de la nueva temporada que está disponible en Disney+ y es producida por Metrovisión y bajo la dirección de Martín Sabán.

Soy Luna//Instagram

Todo sobre la venta de entradas

Soy Luna: El Último Show es un espectáculo que busca emocionar tanto a antiguos admiradores como a nuevos fans de la serie. La presentación en Buenos Aires promete ser una experiencia llena de música, baile y nostalgia, reuniendo a toda la familia para rememorar los mejores momentos de la serie. Los seguidores podrán adquirir sus entradas en preventa a partir del lunes 10 de agosto a las 16 horas, exclusivamente para clientes de Santander Visa. Esta oportunidad exclusiva permite asegurar un lugar en el show antes que nadie. La venta general comenzará una vez finalizada la preventa o el jueves 13 de agosto en www.movistararena.com.ar, facilitando el acceso a todos los interesados.

También , la alegría se extiende más allá de Buenos Aires y llega a Córdoba. La ciudad será sede de una función especial el 29 de noviembre con mucho entretenimiento y diversión. Las entradas ya están disponibles para su compra en e tickets.qualitycenter.com y en la boletería del predio.

Soy Luna//Instagram

Este show de Soy Luna coincide con el estreno de la nueva temporada, que continúa la historia con la misma pasión y energía que la convirtió en un fenómeno global. La serie, en sus primeras temporadas alcanzó a más de 59 millones de espectadores en Latinoamérica, fue emitida en casi 150 países y doblada en 15 idiomas. Con más de 10.000 productos relacionados y una exitosa gira internacional que recorrió 13 países y 32 ciudades de América Latina, 8 países y 37 ciudades de Europa, reuniendo a más de un millón de espectadores. Desde su debut en 2016, Soy Luna y su elenco fueron reconocidos con más de 30 premios y 50 nominaciones.