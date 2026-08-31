La tarde de campo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone junto a su bebé: look matchy-matchy, picnic y atardecer

Eva Bargiela y Gianluca Simeone disfrutaron de una jornada al aire libre junto a su hijo Faustino, en medio de un paisaje de campo y lejos del ritmo de la ciudad. La pareja registró distintos momentos de la tarde, desde el descanso sobre el pasto hasta los juegos con su pequeño, en una serie de imágenes que reflejaron el costado más cotidiano de esta etapa familiar.

Gianluca y Faustino Simeone en un día de picnic

El exfutbolista fue quien abrió la secuencia con una fotografía junto al pequeño, a quien sostuvo en brazos mientras ambos miraban hacia la cámara. Luego, el protagonismo pasó al bebé de 10 meses, que apareció sentado sobre el pasto junto a la manta del picnic, antes de que los tres posaran juntos en una de las postales más familiares de la jornada.

Los looks coordinados de Eva Bargiela, Gianluca Simeone y su bebé

Además del escenario elegido para pasar la tarde, hubo un detalle que no pasó inadvertido en las imágenes: los looks de la familia siguieron una misma línea estética. En lugar de apostar por prendas idénticas, Eva Bargiela, Gianluca Simeone y su Faustino eligieron una paleta de tonos neutros y tierra que permitió que los tres outfits se vieran armónicos entre sí.

Eva Bargiela, Gianluca Simeone y Faustino disfrutando de una tarde familiar

El empresario llevó un conjunto deportivo en marrón y terracota, acompañado por detalles blancos que le dieron un aire casual. El pequeño, por su parte, lució prendas en tonos beige, gris y otras tonalidades suaves, mientras que la modelo se mantuvo dentro de una gama neutra y cálida. El resultado fue un matchy-matchy sutil, integrado naturalmente al paisaje y sin perder la espontaneidad de las postales familiares.

Así fue la tarde familiar de Gianluca Simeone, Eva Bargiela y Faustino

La secuencia continuó con momentos de juego sobre el césped. En una de las postales, Gianluca Simeone aparece recostado mientras su hijo se acerca y comienza a desplazarse por el pasto. El pequeño también aparece explorando el espacio por sus propios medios, en una escena que refleja el costado más espontáneo y tierno de la jornada.

Faustino Simeone disfrutó de una jornada familiar

La complicidad de Gianluca Simeone junto a Faustino

Faustino Simeone es el primer hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone. Nació el 25 de octubre de 2025 en la Ciudad de Buenos Aires y actualmente transita sus 10 meses de vida. En las imágenes que compartieron sus padres se lo puede ver muy cerca de ellos, disfrutando de una tarde de juegos y mostrando la complicidad que comparten en esta etapa de su crecimiento.