La tarde a puro juego de Juanse y Marco, el hijo de Sol Pérez: “Sobrino, listo”

Marco Mazzoni, el hijo de Sol Pérez se transformó en uno de los bebés más observados en redes sociales debido a la ternura que transmite en cada publicación que realizan sus padres. El nene de 13 meses cuenta con su propia cuenta de Instagram -administrada por sus papás- donde comparte las imágenes más inéditas de su infancia. En esta oportunidad, el niño sorprendió a su comunidad digital al aparecer a upa de Juanse en una tarde a puro juego.

Así fue la tarde de juegos de Juanse y Marco, el hijo de Sol Pérez

A través de una publicación realizada en el perfil de Marco, el hijo de Sol Pérez, se puede ver al niño con un accesorio súper rockero que bastó para estar en línea a la estética del cantante Juanse. En las imágenes difundidas, se lo puede observar sentado en el sector “juegos” que pensaron sus padres para que desarrolle y estimule su aprendizaje con elementos acordes a su edad.

Marco, el hijo de Sol Pérez, junto a Juanse | Instagram

Así, sentadito en una alfombra didáctica de goma eva, el niño mira con admiración al vocalista de los Ratones Paranoicos, quien se sumó a la propuesta lúdica infantil. En la escena aparecen ambos sobre este piso antideslizante a punto de escoger algún juguete que se encontraba ubicado en cajas de tela en tonos claros, sellando uno de los momentos más dulces de la jornada.

En otra de las postales, se ve al músico alzar en brazos al bebé, a quien le colocó unos anteojos de sol negros, un accesorio emblemático del universo rockero. Mientras el intérprete posaba con una mirada desafiante y su característica impronta rebelde, el pequeño respondía con gestos de felicidad y una amplia sonrisa. El contraste entre la actitud desafiante del artista y la espontánea alegría del niño dio lugar a una escena tan tierna como divertida, que no tardó en conquistar a sus seguidores.

La reacción de Juanse con Marco, el hijo de Sol Pérez

Como era de esperarse, estas fotos generaron diversas reacciones en las plataformas digitales. Entre ellas, la del mismo Juanse quien no dudó en comentar el simpático posteo de Marco, el hijo de Sol Pérez. “Sobrino, listo”, fue la frase que selló el lazo de cercanía que lo une con el infante.

Comentario de Juanse en la publicación de Marco Mazzoni, hijo de Sol Párez | Instagram

Más allá de que no existe ningún lazo sanguíneo entre ellos, las imágenes compartidas y el cálido comentario que las acompañó dejaron en evidencia una conexión especial entre la familia de la periodista y el compositor. El gesto no pasó inadvertido para quienes siguen de cerca sus vidas y rápidamente despertó todo tipo de reacciones en las redes sociales. La panelista de Gran Hermano (Telefe), por su parte, reaccionó con emojis de corazones deslizando la emoción de ver a su retoño con una de las personalidades más importante del rock nacional.

Juanse, Marco y Guido Mazzoni | Instagram

Cabe destacar que Guido Mazzoni, el papá de Marco y marido de Sol Pérez, también quiso inmortalizar el momento junto a Juanse. A través de sus historias de Instagram, el empresario compartió una postal en la que aparece junto a su hijo y el reconocido músico. El esposo de la comunicadora también posó con unos anteojos de sol que combinaron a la perfección con los que lució el pequeño, aportándole a la escena un guiño rockero que terminó de darle personalidad a la imagen.