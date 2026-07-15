La tierna foto de Aurora, la hija de Lisandro Martínez rumbo al estadio junto a su mamá Muri López Benítez

En una de las jornadas más importantes de la historia de la selección argentina, los familiares de los jugadores comenzaron a arribar al estadio de Atlanta. Entre ellos estuvo Muriel López Benítez, la pareja de Lisandro Martínez, quien asistió junto a su hija Aurora, de 16 meses, para alentarlo desde las tribunas. A través de un tierno posteo en sus redes sociales, la influencer compartió una imagen que enterneció a sus miles de seguidores.

Muri López Benitez llegó al estadio de Atlas junto a su hija Aurora

Desde que comenzó el mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, Muri López Benitez acompañó a su pareja, Lisandro Martínez en toda la cita mundialista. Si bien es el segundo mundial para el defensor -anteriormente disputó el mundial de Qatar 2022-, este tiene un condimento más que especial debido a que cuenta con el aliento de su primera hija Autora de 16 meses, fruto de su relación con Muri López Benitez.

Lisandro Martínez, Muri López Benítez y Aurora | Instagram

Al igual que los hijos de Enzo Fernández, Cristian "Cuti" Romero, Emiliano "Dibu" Martínez y Alexis Mac Allister, la pequeña nació en suelo inglés, por lo que este duelo tiene un significado especial para toda la familia. Sin embargo, con orgullo y entusiasmo, Aurora luce partido tras partido la camiseta albiceleste para acompañar a su papá y alentar a la selección argentina, dejando en claro que, más allá de su lugar de nacimiento, el corazón futbolero late por los colores argentinos.

Así quedó demostrado este miércoles, cuando Aurora llegó al estadio en brazos de su mamá. A través de una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, Muriel López Benítez compartió una postal cargada de simbolismo: madre e hija lucieron la camiseta alternativa azul del seleccionado nacional, dejando en claro el apoyo incondicional al jugador y al equipo de Lionel Scaloni en una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026.

Aurora y Muriel López Benitez | Instagram

Muri López Benitez junto a Aurora para alentar a Lisandro Martínez

En la imagen que compartió en sus historias de Instagram, Muri López Benítez posó de espaldas junto a su hija Aurora. Madre e hija lucieron la camiseta alternativa azul de la Selección Argentina con un detalle cargado de significado: en la espalda se podía leer el apellido "Martínez" y el histórico número 6 que identifica al defensor. Una postal que reflejó el orgullo con el que ambas acompañan a Lisandro en cada presentación de la Albiceleste.

Por su parte, el futbolista, cada vez que su agenda se lo permite, le dedica mensajes llenos de amor y agradecimiento a la mamá de su hija. “¡Yo te amo con mi vida entera! ¡Gracias, gracias y mil gracias por estar siempre ahí!”, escribió Lisandro en una de sus últimas publicaciones. En otra, expresó todo su sentimiento con una breve pero emotiva frase: “¡Mi corazón lleno! Son mi vida entera!”. De esta manera, el defensor deja en claro el rol fundamental que ocupan Muriel y Aurora en su vida, tanto dentro como fuera de la cancha.

Aurora y Muriel López Benitez | Instagram

Así, mientras la Selección Argentina se prepara para uno de los partidos más trascendentales de su historia reciente, las familias de los futbolistas también atraviesan la emoción de una jornada única. Entre ellas se encuentra Muriel López Benítez, quien una vez más acompaña a Lisandro Martínez en este momento tan especial, esta vez junto a su hija Aurora. Madre e hija dijeron presente para alentar al defensor en la semifinal de Argentina frente a Inglaterra en Atlanta.