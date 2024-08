Flor Jazmín Peña festejó en la noche del sábado sus 30 años en una gran fiesta llena de lujos, con todos sus seres queridos presentes. Sus compañeros en Luzu TV estuvieron presentes en esta gran noche para la bailarina, Nicolás Occhiato el conductor del programa y su novio, no faltó al cumpleaños donde lleno de cariño a su compañera de stream.

Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña

El tierno video de Nicolás Occhiato

“Están llegando, es inminente”, escribió Flor Jazmín Peña en sus historias de Instagram donde empezaba a mostrar los detalles de esta gran noche, la primer publicación fue junto a la torta que era de un solo piso y tenía una decoración muy especial. En esta se podía ver gran cantidad de glitter y pequeñas pelotitas de color rosa que la decoraban; en la parte superior había tres velitas, haciendo referencia a los 30 de la bailarina, y una bengala.

Nicolás Occhiato

Esperó pacientemente a que se marcará la medianoche para poder soplar las velas y empezar el gran festejo que organizó para disfrutar de un nuevo año más de vida en un bar en el barrio de Palermo. “¿Entienden que mi cumpleañito está empapelado completo de la gente que más quieres? ¡Y con la gente que más quiero ahí adentro!”, comentó Flor Jazmín en un video donde se pudo ver a grandes figuras como Nico Occhiato, Momi Giardina, Santi Talledo, Nacho Elizalde, entre otros.

En uno de los videos que los invitados compartieron del momento en que Flor Jazmín Peña soplaba las velas de su torta, se puede ver a Nicolás Occhiato a u lado que ve a la bailarina con cara de "tonto enamorado". Este corto clip se volvió viral rápidamente sobre todo entre los fans de la pareja que les causó mucha ternura el momento “se lo ve a él sonriendo como un nene me destruye” fue uno de los comentarios que las fans hicieron.

Flor Jazmín Peña

El tierno saludo de Nicolás Occhiato

A través de su Instagram Nicolás Occhiato compartió un tierno posteo con varias fotos y videos junto a su novia, Flor Jazmín Peña. “Feliz cumple amor de mi vida. Te vi por primera vez disfrazada de un personaje de la casa de papel en el que ni siquiera te veía la cara y no me preguntes porque me llamaste la atención vos entre 5 personas que estaban igual,…”, arrancó el tierno posteo del conductor.

Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato

“…Desde que te conocí empezaron a pasar cosas increíbles en nuestras vidas, siempre siendo equipo juntos, después nos enamoramos y ahí entendí que claro, no hay chance que nuestras almas no se conozcan de otras vidas…”, continuó Nicolás Occhiato deseándole a su novia un hermoso cumpleaños. Este tierno posteo volvió locos a los fans de la pareja por las palabras que eligió el conductor para con Flor Jazmín Peña.

VDV