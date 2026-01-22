Era “el nuevo Tinelli”, pero cambió todo por un negocio lejos de la televisión: la nueva vida de Nicolás Magaldi

Durante años, Nicolás Magaldi fue uno de los nombres que más fuerte sonaron cuando se hablaba del recambio generacional en la conducción televisiva. Al frente de ciclos populares como El Show del Problema, La Cocina del Show e Intratables, su figura creció al ritmo de la pantalla. Muchos lo señalaron como “el nuevo Tinelli”, por su estilo cercano y su capacidad para conectar con el público. Sin embargo, el rumbo de su vida profesional tomó un giro inesperado. Lejos de los estudios de TV, hoy apuesta a construir desde el universo emprendedor y creativo.

En el día de su cumpleaños número 39, Magaldi compartió en redes sociales un mensaje que funcionó casi como una declaración de principios. “No corro por correr, corro por sentido”, escribió en una publicación de Instagram, marcando el pulso de este presente más introspectivo. Habló de sueños que ya no se dicen para impresionar, sino que se trabajan en silencio para cumplirlos. También destacó el valor del tiempo como una inversión y no como un gasto. Sus palabras reflejaron un cambio profundo en la manera de entender el éxito.

Nicolás Magaldi y la decisión de bajarse de la televisión

El final de Intratables en América, a fines de 2023, marcó también su despedida de la pantalla chica. Desde entonces, no volvió a conducir ni a participar en ningún ciclo televisivo. Lejos de ser un paso forzado, fue una elección consciente y planificada. Decidió concentrar su energía en el desarrollo de sus propios proyectos. Entre ellos, Ritvu, su agencia creativa y productora audiovisual, ocupa un lugar central.

Trabajo, estrategia y creatividad: así es la rutina diaria de Magaldi

Ritvu nació en 2014 como una idea casi utópica de canal de streaming con programación propia. En ese momento, las plataformas digitales todavía no dominaban la escena como lo hacen hoy. Con el paso de los años, el proyecto fue creciendo y profesionalizándose. Hoy trabaja con clientes de primera línea, tanto a nivel nacional como internacional. Magaldi suele remarcar que el camino estuvo lleno de aciertos, errores y aprendizajes que fortalecieron al equipo.

En paralelo, también desarrolló MACAVIAN SPORTS, un emprendimiento que cruza deporte y tecnología. El proyecto apuesta por la distribución de un gimnasio inteligente y multifuncional para entrenar en casa. Se trata de un equipo compacto con peso digital, rutinas guiadas y seguimiento del progreso en tiempo real. La propuesta busca adaptarse a nuevas formas de entrenamiento más personalizadas. Así, el conductor encontró otro espacio para canalizar su perfil innovador.

Lejos de los estudios de TV, Nicolás Magaldi se enfoca en sus proyectos

Nicolás Magaldi y Betiana Wolenberg, la familia como prioridad

En lo personal, su historia con Betiana Wolenberg es uno de los pilares de esta etapa. Se conocieron en 2016 gracias a una amiga en común vinculada al mundo de la comunicación. Desde aquella primera cita, no volvieron a separarse y consolidaron un proyecto de vida compartido. La llegada de su hijo Bautista marcó un antes y un después para la pareja. Siempre mantuvieron un perfil bajo, priorizando la intimidad familiar.

Sin embargo, el camino no estuvo exento de momentos difíciles y de gran carga emocional. Betiana atravesó problemas de salud y luego un largo proceso de tratamientos de fertilidad. Hubo intentos fallidos, pérdidas y una enorme exigencia física y psicológica. Aun así, la pareja decidió no bajar los brazos y seguir adelante. La perseverancia se convirtió en una marca de esta historia de amor.

Nicolás Magaldi junto a Betiana Wolenberg y sus hijos, Bautista y Cata, el presente familiar que hoy ocupa el centro de su vida.

Finalmente, en 2025, llegó Cata, su segunda hija, y con ella un giro esperanzador para la familia. La noticia fue celebrada como el cierre de una etapa de lucha y el comienzo de otra más luminosa. Hoy, Nicolás Magaldi transita un presente atravesado por la paternidad y el trabajo creativo. Lejos del ruido mediático, elige una vida más enfocada en lo esencial. Y aunque dejó atrás el lugar que muchos imaginaban para él en la TV, él asegura que lo mejor todavía está por venir.