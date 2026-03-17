Pancho Dotto: "A Pampita le quitaban méritos"

Pancho Dotto repasó su trayectoria como representante y volvió sobre Pampita como uno de los nombres más destacados que pasaron por su agencia. En su relato recordó cómo la modelo enfrentó un inicio marcado por prejuicios y cómo, con el tiempo, su entrega y disciplina la llevaron a ocupar un lugar central en la industria.

Pancho Dotto recordó su trayectoria y destacó el mérito de Pampita

Pancho Dotto, referente del modelaje argentino, compartió recuerdos de las figuras que marcaron época y colocó a Pampita en un lugar especial dentro de su memoria profesional. El representante señaló que hubo quienes no valoraron el esfuerzo de la modelo, pero destacó que su actitud y compromiso fueron determinantes para que se consolidara como una de las modelos más reconocidas.

Pancho Dotto | Crédito: RS Fotos

Durante una entrevista con Berch Rupenian en el ciclo Concierto Punta, el destacado representante de modelos habló de su trayectoria. Además, se tomó un momento para repasar anécdotas y reflexiones sobre su carrera. “No es solo una cuestión de belleza”, subrayó, al explicar quiénes son las que lograron trascender.

Según explicó Pancho Dotto, la clave está en la capacidad de trabajo y en la disposición para enfrentar cualquier reto. “Ahora, si vamos a hablar de la más trabajadora, ya sabemos quién es. En su momento fue Araceli y hoy por hoy, por varios cuerpos, digamos, a pesar de que es la más chiquitita de cuerpo, Pampita sin ninguna duda”, comentó.

En este sentido, el exmanager remarcó los prejuicios que se instalaron alrededor de la imagen de la presentadora. Cuando Pampita apareció en la escena, su estatura generó resistencia y comentarios. “Cuando apareció ella, fue una guerra total, porque nadie podía creer que siendo tan bajita…”, destacó, señalando que el ambiente del modelaje no es el más sereno.

Pancho Dotto destacó el esfuerzo y la dedicación de Pampita en su carrera

Durante la entrevista, Pancho Dotto destacó una de las anécdotas que, según él, marca la diferencia entre una modelo “de foto” y una profesional dispuesta a ir más allá. Según recordó, Pampita siempre se mostró dispuesta a realizar las fotos como le indicaran, imponiéndose así su profesionalismo y su capacidad de trabajo.

Pampita

“Por ejemplo, yo estaba con una camioneta de una marca y yo quería hacer una foto con diez chicas a un lado, diez chicas del otro y una arriba de la camioneta. No se me ocurría decir otro nombre que: ‘Caro, ¿te podés subir al techo?’. ¡Tuc! Ya estaba arriba del techo”, agregó. Además, comentó que la presentadora no pensaba en si le iba a costar o no subir al techo, o si estaba caliente por el sol.

Según Pancho Dotto, fueron estas actitudes las que marcaron la diferencia y permitieron que Pampita se destacara en un ambiente competitivo y exigente. La ausencia de quejas, la disposición y la entrega en cada trabajo son rasgos que, para su exrepresentante, la convirtieron en una profesional única. “Nadie le puede quitar mérito; se lo quitaban antes”, concluyó.

Pampita

Pancho Dotto puso en relieve la trayectoria de Pampita y recordó cómo, en sus comienzos, le quitaban méritos dentro de un ambiente competitivo. Su mirada destacó que, más allá de los prejuicios iniciales por su altura, la presentadora logró consolidarse como una de las referentes de la moda gracias a su disciplina y constancia.

VDV