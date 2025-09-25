Tras sufrir una descompensación, Luis Brandoni regresa a los escenarios: el comunicado sobre su salud

Con 84 años, Luis Brandoni es uno de los actores más reconocidos de la escena argentina, con una trayectoria que abarca teatro, cine y televisión, manteniéndose activo en los escenarios. Actualmente, protagoniza junto a Soledad Silveyra la obra ¿Quién es quién? En el Teatro Liceo, donde cada noche se regocija con los aplausos del público.

Sin embargo, el pasado miércoles la preocupación se apoderó de los presentes en la función, luego de que el artista sufriera de una descompensación que lo obligó a suspender una de las funciones. La noticia fue confirmada por la producción de la obra mediante un comunicado oficial que rápidamente circuló por las redes sociales y encendió las alarmas entre los admiradores, generando inquietud sobre su estado de salud.

El comunicado de la descompensación de Luis Brandoni

Durante la noche del miércoles, cuando Luis Brandoni se preparaba para salir al escenario del Teatro Liceo, una descompensación lo obligó a detener su participación en la obra. La producción informó de inmediato la situación a través de sus canales oficiales.

“Por indisposición física del Sr. Luis Brandoni, se deberá suspender la función de esta noche del espectáculo ¿Quién es quién? en el teatro Liceo. Las entradas en poder del público se canjean o devuelven por los mismos canales por donde fueron adquiridas”, comunicaron oficialmente desde la cuenta de X de Multiteatro.

El anuncio sorprendió al público que había colmado la sala y encendió las alarmas entre sus seguidores, ya que Luis Brandoni siempre se caracterizó por su gran compromiso con cada proyecto artístico. Sin embargo, el comunicado remarcó que se trataba de una medida preventiva para resguardar su salud y permitirle cumplir con el reposo indicado.

El alta médica de Luis Brandoni

Hoy jueves 25 de septiembre, desde la misma cuenta de X del Multiteatro, se dio a conocer la evolución favorable del actor. “Informamos que el Sr. Luis Brandoni, desde ahora con alta médica, retomará su labor teatral desde esta noche. Recuperado luego del reposo indicado para el día de ayer –lo cual obligó a suspender su función de anoche– regresará a escena hoy al Teatro Liceo con ¿Quién es quién?”, señalaron en el parte oficial.

La confirmación trajo alivio a sus colegas, al público y al ambiente artístico en general. De esta manera, Luis Brandoni regresa al escenario para retomar la obra junto a Soledad Silveyra, demostrando una vez más su compromiso y entrega al teatro argentino.