El look de Zaira Nara que combina el estilo Y2K con la tendencia corsetcore

Zaira Nara retomó su agenda laboral y durante su primer evento al aire libre logró marcar tendencia. La modelo y conductora se mostró con un look de inspiración dosmilera que se destaca por llevar la moda corsetcore. Como era de esperarse, su outfit no pasó desapercibido y se llevó todos los halagos en las redes.

El look de Zaira Nara con un corset verde oliva como protagonista

Zaira Nara volvió a convertirse en una fuente de inspiración fashionista con un estilismo que reúne dos de las corrientes más fuertes del momento: la estética Y2K y el corsetcore. A través de sus redes sociales, donde comparte parte de su día a día con millones de seguidores, la top model posó con un outfit que demuestra cómo una sola prenda puede transformar un conjunto de básicos en una propuesta moderna y sofisticada.

La protagonista absoluta del look fue un corset satinado en tono verde oliva, una pieza estructurada que destacó por sus costuras marcadas y su escote corazón. Sin dudas, el diseño realzó su silueta y aportó un aire femenino y contemporáneo, convirtiéndose en el punto focal del estilismo.

Zaira Nara

Lejos de reservar el corset para una ocasión especial, Zaira Nara lo incorporó a un look de día al superponerlo sobre una remera blanca de algodón de mangas cortas, una de las combinaciones más representativas del corsetcore. Esta fórmula suaviza el carácter sensual de la prenda y la adapta a un contexto urbano y relajado, una tendencia que pisa fuerte en el street style internacional.

Para equilibrar el conjunto, Zaira Nara eligió un jean de denim azul de corte recto, un básico infaltable del guardarropa que aportó comodidad y un aire casual. La combinación entre el corset y el denim refleja a la perfección el espíritu de la moda actual, donde prendas estructuradas conviven con piezas clásicas para crear estilismos versátiles y fáciles de replicar.

Zaira Nara

Como accesorios, Zaira Nara sumó un abrigo de piel sintética de estilo glam y un bolso de cuero en tonos suela y crema, que aportó calidez a la paleta cromática. Con el cabello suelto y un maquillaje natural en tonos tierra, la empresaria dejó que el protagonismo quedara en la combinación de prendas.

La tendencia detrás del look de Zaira Nara: qué es el corsetcore

El corsetcore es una de las tendencias que más fuerza ganó en las últimas temporadas y propone recuperar el corset como una prenda protagonista del armario cotidiano. A diferencia de su uso tradicional, en la actualidad se lleva como una pieza exterior y se combina con básicos como remeras, jeans, pantalones sastreros o camisas oversize para lograr un equilibrio entre sofisticación y comodidad.

En paralelo, el look de Zaira Nara también incorpora referencias al estilo Y2K, inspirado en la moda de principios de los años 2000. Cabe destacar que el regreso del corset, las siluetas ajustadas y la mezcla de prendas femeninas con básicos urbanos son algunos de los rasgos más característicos de esta estética que volvió a instalarse tanto en las pasarelas como en el street style.

Con esta apuesta, Zaira Nara volvió a demostrar su habilidad para interpretar las tendencias desde una mirada simple y elegante. La combinación de un corset protagonista con una remera blanca y un jean clásico confirma que, muchas veces, la clave de un gran look está en elevar los básicos con una pieza de impacto. De esta manera, su look que combina el estilo Y2K con la tendencia corsetcore logró llevarse todos los elogios en redes sociales.