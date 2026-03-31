Rosella Della Giovampaola impuso la doble tendencia en una noche de gala y moda

Rossella Della Giovampaola es una empresaria y modelo italiana, que encuentra comodidad en la moda original y muy ligada a sus raíces europeas. Entre brillos y atuendos que llaman la atención y a la elegancia, opta por los vestidos largos y de diferentes diseños que realzan su figura. Sin embargo, en un evento nocturno, rodeada de moda y comidas gourmet, fue por un estilo más business woman, y fusionó dos tendencias en un traje fuera de lo común.

El look de doble tendencia de Rossella Della Giovampaola

Rossella Della Giovampaola impuso la doble tendencia de las transparencias y las plumas con un look chic nocturno

Las celebridades dejan en claro cuáles son las texturas y los colores favoritos de todos, dependiendo la ocasión y la temporada del año. Sin embargo, el total black es uno de los claves que se mantiene en el tiempo por su capacidad de transformación a través de ideas originales. Rossella Della Giovampaola entendió esto a la perfección y logró llamar la atención de todos, con un atuendo de estilo power business, fusionando dos de las tendencias más elegidas.

El look de doble tendencia de Rossella Della Giovampaola

En su cuenta de Instagram, compartió los detalles de una cena de gala, junto a sus más cercanos y personajes de la industria de la moda. Para la ocasión, y destacando su rol como empresaria italiana, decidió alejarse de sus clásicos vestidos y optó por la combinación de pantalón y camisa. El mismo era largo y holgado, que se hacía pasar por una falda ceñida. En la parte superior del look, eligió una camisa, que mezcló las transparencias del tul y sus dibujos, con el detalle elegante de las plumas al final de las mangas. El escote en V le dio el toque final, al igual que las sandalias de tacón, que elevaron el total black a una opción ideal para ser chic en un evento nocturno y de gala.

El look de doble tendencia de Rossella Della Giovampaola

Las transparencias y las plumas: las dos tendencias combinadas de la nueva temporada

Las transparencias son una de las tendencias que más llaman la atención de las celebridades. Desde fake nude hasta encajes y tules, las famosas juegan con estas texturas, y las fusionan con otras telas para darle un toque de sensualidad a sus looks nocturnos y de gala. Sin embargo, con el comienzo del otoño e invierno argentino, comenzaron a aparecer otro nuevo favorito que se robó la atención de todos: las plumas y los detalles de pieles sintéticas.

Es así como ambas tendencias comenzaron a competir entre sí, y las famosas no se decidieron por una y por la otra. Rossella Della Giovampaola fue una de las que se unió al grupo que elevó los looks fusionando las transparencias y las plumas, dejando en claro cuál es el estilo personal de cada una.

Las transparencias y las plumas: las dos tendencias combinadas

Los usuarios de las redes sociales y expertos fashionistas no tardaron en dar a conocer su opinión, destacar el look de la empresaria italiana y halagar su capacidad de elevar el atuendo con la suma de dos tendencias. Rossella Della Giovampaola se coronó nuevamente como la reina de la moda, esta vez alejándose de sus clásicos vestidos europeos y optando por la originalidad del business woman style y el total black clave de todas las temporadas.

A.E