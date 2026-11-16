Valentín Yankelevich abrió el álbum de fotos de su paso por Maranello, la ciudad de Ferrari

Valentín Yankelevich abrió el álbum de fotos de su paso por Maranello, la ciudad italiana que respira la historia y la pasión de Ferrari. A través de sus redes sociales, la joven compartió imágenes de su visita a este emblemático destino, ubicado en la región de Emilia-Romaña, que cada año atrae a miles de fanáticos del automovilismo.

Maranello, la ciudad de Ferrari | Instagram

Conocida por albergar la sede central de una de las marcas de autos deportivos más famosas del mundo, Maranello combina la tranquilidad de una pequeña ciudad italiana con el lujo, la velocidad y la tradición automovilística.

Maranello, el destino italiano que eligió Valen Yankelevich

A pocos kilómetros de Módena, Maranello se convirtió en un verdadero punto de referencia para los amantes de los motores. Allí se encuentra la histórica fábrica de Ferrari, fundada por Enzo Ferrari en 1943, así como también el museo dedicado a recorrer el legado de la marca.

El Museo Ferrari es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. En sus instalaciones se exhiben vehículos históricos, modelos deportivos y piezas vinculadas con la trayectoria de la escudería italiana en la Fórmula 1. Además, Maranello conserva una identidad profundamente ligada al universo Ferrari. Desde sus calles hasta sus comercios, la presencia de la marca del Cavallino Rampante forma parte de la vida cotidiana de sus habitantes.

Valentín Yankelevich visitó Ferrari | Instagram

El exitoso presente de Valentín Yankelevich en las pistas argentinas

El viaje a Italia llega en un momento muy especial para Valentín, quien atraviesa una etapa de grandes logros en el automovilismo. El pasado 1 de noviembre, el joven de 23 años consiguió su primera victoria en el TC2000, al imponerse en el autódromo Parque Ciudad de General Roca, en Río Negro, a bordo de su Toyota Corolla Cross GR-S del equipo Toyota Gazoo Racing. Emocionado por el resultado, compartió en sus redes sociales distintas imágenes de la competencia y de los festejos en el podio. Además, le dedicó el triunfo a su mamá, Romina Yan, con unas sentidas palabras: “No tengo dudas de que estaba conmigo arriba del auto empujándome vuelta a vuelta”. La victoria también fue celebrada públicamente por sus abuelos, Cris Morena y Gustavo Yankelevich, quienes lo acompañan en su pasión por los motores.

Luego de esta victoria anunció que viajaría a Italia para realizar pruebas con un Porsche GT3 del equipo Dinamic GT en el circuito de Misano.

Valentín Yankelevich y su primer título en TC2000 | Instagram

Con su álbum de fotos, Valentín Yankelevich puso el foco en un rincón de Italia donde la historia, el diseño y la pasión por los autos se encuentran, y acercó a sus seguidores a uno de los destinos más reconocidos del mundo del automovilismo.