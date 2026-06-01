Habla 4 idiomas y brilla en la TV: quién es Benicio Gravier, el hijo de Valeria Mazza que se dedica a la actuación

Benicio Gravier es uno de los hijos de Valeria Mazza que comenzó a hacer su camino, lejos de los pasos que hizo su madre. Nacido el 23 de febrero de 2005, desde pequeño, demostró una presencia fuerte frente a las cámaras, robándose la atención de los expertos fashionistas y de los artistas de la televisión argentina. De a poco, su nombre fue creciendo entre la moda y el arte, volviéndose uno de los hijos de los famosos más queridos por todos.

Sin embargo, sus roles y trabajos, a sus 21 años, ya sobrepasan todo lo esperado por los medios de comunicación y las redes sociales. Desde protagonismo en pasarelas y estudios universitarios hasta presencia en la ficción éxito del momento, Benicio deja en claro que es uno de los joven más talentosos de las últimas generaciones, construyendo un perfil profesional que lo aleja de la fama de su mamá Valeria, para tener su propio camino.

Benicio Gravier

Benicio Gravier: uno de los modelos más elegidos a nivel internacional

Benicio Gravier nació en el 2005, es el tercer hijo de la reconocida pareja de Valeria Mazza y el empresario Alejandro Gravier. Desde pequeño, estuvo muy ligado al mundo de la moda, por el trabajo de su mamá, y a la vida pública frente a las cámaras. Es por eso que, como su primer trabajo, se volvió uno de los modelos más pedidos por las importantes firmas argentinas. De a poco, su talento logró llamar la atención a nivel internacional, volviéndose uno de los elegidos por marcas importantes, como Armani, quien no dudó en ponerlo entre sus pasarelas para eventos importantes.

Su belleza natural y carisma, llevó a que el joven, con tan solo 21 años, armara una fuerte carrera en la industria de la moda. No solo protagonizó pasarelas, sino también campañas alrededor del mundo, en las redes sociales e incluso en importantes eventos. Junto a su hermana, Taína Gravier, se volvió el heredero de la marca Mazza, que comenzó con la supermodelo. Sin embargo, a pesar de su amor y capacidad para el fashionismo, Benicio decidió emprender por otros ámbitos, formando un perfil secreto académico que sorprende a sus seguidores.

Benicio Gravier

El perfil secreto académico de Benicio Gravier, lejos de la moda

Lejos de la moda, Benicio Gravier dejó en claro que busca tener un perfil académico y ligado a estudios que lo ayuden en todos los ámbitos de sus carreras. Este valor viene ligado del estilo de vida de su familia, que vive de viajes en el exterior y muchas conexiones a nivel internacional. Es por eso que el joven, al igual que otros integrantes del clan Mazza-Gravier, se maneja con 4 idiomas en excelente nivel: Español, inglés, italiano y francés. Esto le ayuda a crecer en el mundo de la moda, sobre todo por sus trabajos con importantes firmas en el exterior.

Sin embargo, en su perfil de LinkedIn, demostró que también se unió a los estudios de negocios, para hacer crecer su liderazgo y personalidad fuerte. En la Universidad de San Andrés (UdeSA), consiguió la distinción curricular del Certificado LEAD / LEAD Essentials. Esta misma se basa en competencias de liderazgo, tomando como marco de referencia modelos reconocidos a nivel internacional, y a alumnos de carreras de grado como la Licenciatura en Negocios Digitales o la Licenciatura en Administración de Empresas. Este perfil académico lo ayudó a crecer en la moda, pero sus talentos demostraron su capacidad de crecer en otro ámbito: la actuación.

Benicio Gravier

El triunfo de Benicio Gravier en la TV argentina: su rol en Margarita

Benicio Gravier sorprendió a todos sus seguidores en el 2026, cuando anunció su nueva carrera dentro de la televisión de ficción. El hijo de Valeria Mazza comenzó a dedicarse a la actuación, y tuvo como debut uno de los personajes esenciales de la segunda temporada de Margarita, la historia de Cris Morena. El anuncio se hizo en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 64 mil seguidores, y de la mano de su canción como solista, protagonista de la nueva entrega de la serie.

Esta nueva apuesta de carrera abrió el abanico de talentos que tiene Gravier, demostrando una faceta más ligada a las artes, y alejada de la moda y de su perfil académico. El joven se llevó los halagos de los fanáticos de la serie, por su gran talento y capacidad de sobrellevar el personaje de Torino, una de las jovenes promesas artistas, que viene de una familia de alta sociedad italiana, y se roba los corazones de todas sus fanáticas. Este se volvió su debut más importante, dejando en claro que busca que su carrera vaya más allá del camino elegido por su mamá.

Benicio Gravier

Benicio Gravier es uno de los hijos de famosos más queridos por las redes sociales, y que no duda en armar su camino lejos de la fama de Valeria Mazza, su mamá. Con una gran presencia en las pasarelas, y un pasado académico muy completo, el modelo decidió también meterse en la actuación, debutando en la serie de Cris Morena y llevándose con él todos los halagos por sus diversos talentos.

A.E