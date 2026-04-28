El verdadero motivo por el que Wanda Nara se ausentó en los Martín Fierro de la Moda y la interna que desencadenó

Wanda Nara era una de las figuras que más expectativas generaba en la alfombra roja de los Martín Fierro de la Moda 2026. Sin embargo, la empresaria cosmética no se presentó y generó repercusiones. De hecho, trascendió que su decisión generó enojos y una polémica interna con Telefe.

Wanda Nara, la gran ausente de los Martín Fierro de la Moda 2026

La ausencia de Wanda Nara en los Martín Fierro de la Moda 2026 llamó la atención y desató un fuerte malestar en Telefe, el canal que emitió la gala y esperaba contar con su presencia en una de las noches más importantes del espectáculo. Pese a estar nominada en la categoría “Mejor estilo femenino en Big Show”, premio que finalmente quedó en manos de Sofía Gonet por su participación en MasterChef Celebrity, la conductora no asistió al evento y quedó en el ojo de la tormenta.

Incluso se esperaba su llegada con ansias ya que Zaira Nara fue la encargada de conducir la red carpet. Aún así, Wanda Nara, quien se encuentra grabando una serie vertical con Maxi López y enfocada en su marca de cosméticos, faltó a los premios organizados por APTRA. Ante el revuelo que causó su decisión, su hermana explicó en una nota que brindó a Intrusos (América TV) que la presentadora no había podido asistir porque se encontraba filmando la ficción en Uruguay.

Wanda Nara

Lo cierto es que esta versión hizo mucho ruido, principalmente en los directos del canal. En este sentido, Adrián Pallares reveló: “En Telefe hay mucho enojo con el faltazo de Wanda Nara”. El conductor fue más allá y sumó que "Wanda le dieron el programa más importante en lo que va del año para conducir, la tienen en cuenta para proyectos muy importantes", y agregó filoso: "Con la excusa de ‘Estoy en Uruguay’, no es que estuviera en Checoslovaquia, no fue a los Martín Fierro de la Moda”.

La verdad que salió a la luz y complicó la excusa de Wanda Nara para faltar a los Martín Fierro de la Moda 2026

La controversia creció aún más cuando Guido Záffora contó en DDM (América TV) que desde el canal intentaron que Wanda Nara cambiara de opinión y se haga presente en los Martín Fierro de la Moda 2026: “La llamaron y le dijeron que tenía que estar, porque para el canal era importante que estuviera”. La expectativa era alta, sobre todo porque competía con otras figuras como Lali Espósito y Pampita. No obstante, a la mediática pareció no importarle la premiación y se habría quedado en el país vecino.

Tras las repercusiones, un dato terminó de dejarla expuesta. Según trascendió, las autoridades del canal habrían descubierto que Wanda Nara tenía el fin de semana libre durante la ceremonia. “Es figura de Telefe y tiene que cumplir con ciertos eventos”, sostuvo Guido Záffora, citando fuentes cercanas a la señal.

La ausencia de Wanda Nara en una gala clave dejó en evidencia la tensión con el canal, en un vínculo que ya vendría acumulando roces. Entre ellos, su comentada foto con Johnny Depp y el cruce con Vero Lozano en 2025 por la conducción de Bake Off Famosos. Por el momento, la modelo se llama a silencio y se muestra filmando en Uruguay.

De esta manera, el verdadero motivo por el que Wanda Nara se ausentó en los Martín Fierro de la Moda tuvo que ver con una decisión propia que no gustó a Telefe y desencadenó una explosiva interna con los directivos, quienes se enteraron que la imposibilidad de venir al país por un compromiso laboral fue una simple excusa de la cantante.