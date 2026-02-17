Verónica Llinás determinó quién es la bella y la bestia de En el barro 2: el guiño a la China Suárez

La segunda temporada de En el Barro se volvió todo un éxito a solo días de su estreno en Netflix. El spin off del Marginal sigue un nuevo orden dentro de La Quebrada, y de las principales incorporaciones aparecen los personajes de Verónica Llinás y la China Suárez. Ambas actrices mantienen diferentes perfiles, tanto mediáticos como en sus proyectos televisivos, pero se debieron encontrar en esta cinta. Fue así que, celebrando el logro de la serie, Llinás no dudó en dejarle un guiño a su compañera, dejando en claro el rol de cada una dentro de la historia.

El guiño de Verónica Llinás a la China Suárez: La bella y la bestia de En el Barro 2

Verónica Llinás se unió al elenco de En el Barro y sorprendió con la crudeza de su personaje y su capacidad de ponerse en la piel de una fuerte rival para Gladys, representada por Ana Garibaldi. La China Suárez también fue un nuevo personaje añadido, mostrando sus dotes actorales y sensuales, para escenas subidas de tono y una línea histórica marcada por la violencia en el interior de La Quebrada. Es así como ambas nuevas actrices debieron compartir diversas escenar, que se volvieron virales en las redes sociales.

Celebrando el éxito de la segunda temporada, Verónica compartió una sesión de fotos junto a la China, y escribió con un guiño hacia ella: "La Bella y la Bestia. Acá…Tratando de limpiar un poco mi imagen a poco de nacer La Gringa Casares. Con la China Suárez se prende". En las imágenes, se vio una gran relación entre ambas, donde las risas y la complicidad dejaban notar la diferencia con los personajes que interpretan dentro de la trama.

La Gringa y Nicole: la historia más polémica de En el Barro 2

En esta segunda temporada, La Gringa Casares es una líder carcelaria implacable y "monstruosa" que domina el penal a través de la humillación y la violencia. Una de sus "novias" favoritas es Nicole, una nueva trabajadora VIP que entra al penal y se convierte en objeto de sometimiento. Ambos personajes comparten diversas escenas de violencia y manipulación, explorando el abuso de poder dentro de las jerarquías carcelarias, y volviéndose tendencia en las redes sociales.

Muchos fanáticos de la novela quedaron sorprendidos con la actuación de Verónica Llinás y la China Suárez, sobre todo al sufrir el dolor que vive el personaje de la joven actriz en mano de la experimentada Gringa. Sin embargo, Llinás dejó en claro quién es la bella y quién es la bestia en la serie, y demostró la confianza que ambas mujeres ganaron con el correr de las grabaciones. Los comentarios no tardaron en llegar, mientras la serie sigue ocupando el Top 10 de más vistos en la Argentina.

