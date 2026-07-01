Así es Florencia Tagliafico, la hermana periodista de Nicolás Tagliafico

Convertido en una de las grandes figuras de la selección argentina, Nicolás Tagliafico construyó una carrera deportiva que lo llevó a ser uno de los máximos referentes del fútbol en la actualidad. Sin embargo, pese a la enorme exposición que acompaña su presente profesional, el defensor siempre procuró resguardar su vida privada y la de su entorno familiar del foco mediático. En ese contexto, una de las personas que más llamó la atención por su bajo perfil es su hermana, Florencia Tagliafico, quien eligió mantenerse alejada de la fama y llevar una vida alejada del foco público.

Florencia Tagliafico, la hermana de Nicolás Tagliafico

Florencia Tagliafico es la única hermana menor de Nicolás Tagliafico. Ambos son hijos de Silvio Tagliafico y de Cristina Noemí Brunacci y crecieron en Remedios de Escalada, partido de Lanús, donde compartieron una infancia marcada por el deporte. Mientras el defensor daba sus primeros pasos en las divisiones inferiores de Banfield, Florencia también acompañó de cerca ese recorrido, vinculándose con el club y alentando el desarrollo de la carrera de su hermano.

Florencia Tagliafico, hermana de Nicolás Tagliafico | Facebook

A diferencia de Nicolás, cuya trayectoria deportiva y biografía son ampliamente conocidas, la joven siempre eligió mantenerse alejada de la exposición pública. Sin embargo, algunas publicaciones en su perfil de Facebook permitieron conocer ciertos aspectos de su vida. En 2018, por ejemplo, se recibió de periodista y lo celebró compartiendo una foto en la que aparecía cubierta de harina, espuma, huevos y pintura de colores, una tradicional forma de festejar la finalización de los estudios universitarios.

Asimismo, en la foto de portada de su perfil se la puede ver junto a un grupo de amigos e hinchas de Banfield -entre ellos, su hermano- celebrando la consagración de El Taladro. "¡Banfield campeón!", escribió para acompañar la imagen. Allí, posa sonriente vistiendo los colores institucionales, mientras celebra la consagración del equipo.

Florencia Tagliafico, hermana de Nicolás Tagliafico | Facebook

En esta línea, otra toma publicada en 2020 la muestra sobre el campo de juego del Estadio Florencio Sola, cubierto por una multitud de papeles picados blancos y verdes. Aunque no agregó ninguna descripción a la publicación, un detalle llamó la atención: la compartió el 7 de junio, fecha en la que se celebra el Día del Periodista. De inmediato, sus seguidores aprovecharon la ocasión para felicitarla y saludarla por su profesión.

Florencia Tagliafico, hermana de Nicolás Tagliafico | Facebook

La descendencia europea de Florencia y Nicolás Tagliafico

Respecto al linaje familiar, Nicolás y Florencia Tagliafico también comparten sus raíces italianas. Por ambas ramas familiares heredaron ascendencia del país europeo: sus abuelos paternos eran oriundos de Génova, mientras que los maternos provenían de Lamezia Terme, en la región de Calabria. Ese legado familiar permitió que el campeón del mundo obtuviera la ciudadanía italiana, una condición que más tarde también facilitó su desarrollo y residencia en el viejo continente durante su carrera profesional.

Por su parte, la comunicadora no reveló sus preferencias a la hora de viajar, aunque, a través de algunas publicaciones en sus redes, dejó entrever que recorrió distintos destinos turísticos de Argentina, entre ellos la provincia de Mendoza y el emblemático Cerro de la Gloria. También compartió imágenes junto al mar y en lugares montañosos, aunque evitó revelar las ubicaciones exactas. Esa discreción responde a una constante que atraviesa su vida pública: mantener un perfil bajo y preservar su privacidad.

La única ocasión en la que Florencia se mostró públicamente fue durante el casamiento de su hermano y Caro Calvagni, celebrado el 27 de diciembre de 2022. En aquella jornada, lo acompañó en uno de los momentos más importantes de su vida, en una de las escasas imágenes en las que se la pudo ver fuera del ámbito estrictamente familiar.

Florencia Tagliafico, hermana de Nicolás Tagliafico | Facebook

De esta manera, Florencia Tagliafico eligió construir un camino propio, lejos de la exposición que acompaña a la carrera de su hermano. Periodista de profesión y con un fuerte vínculo con el Club Atlético Banfield, la joven mantiene un perfil completamente hermético, preservando su intimidad mientras acompaña de cerca los logros de Nicolás Tagliagico.