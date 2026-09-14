Qué es de la vida de Manuela, la hija de Favio Posca que nunca se quiso vincular con los medios

Favio Posca es uno de los artistas más transgresores, disruptivos y singulares del espectáculo argentino. Con una extensa trayectoria que abarca el teatro, el cine y la televisión, se consolidó como un referente del humor gracias a sus unipersonales e inolvidables personajes. Su estilo irreverente y su energía desbordante marcaron un sello único en los medios de comunicación del país.

Sin embargo, detrás de esa faceta pública tan excéntrica, el actor logró construir una sólida y reservada vida familiar. Hace más de tres décadas que comparte sus días junto a su esposa, María Luisa Callau, y crearon una familia de cuatro con sus dos hijos. Juntos tomaron la decisión de mantener a sus hijos al resguardo de la exposición mediática, priorizando la intimidad del hogar y permitiéndoles forjar sus propios caminos en total libertad, lejos de los flashes y el ruido de la farándula.

Favio Posca, María Luisa Callau y su hija Manuela Posca

La familia que construyó Favio Posca: sus hijos Rocco y Manuela

La historia de amor entre Favio Posca y María Luisa Callau es una de las más longevas, sólidas y admiradas del ambiente artístico argentino. Se conocieron a finales de la década de 1980 en una playa de Mar del Plata, mucho antes de que el actor alcanzara la masividad y el reconocimiento popular. El flechazo fue inmediato y, desde aquel momento, se volvieron inseparables. Ella, una psicoanalista de bajo perfil y cero interés por la fama, se convirtió en su gran compañera de vida, su cable a tierra y la coautora intelectual de muchos de sus espectáculos. A lo largo de más de tres décadas de matrimonio, la pareja logró amalgamar la vertiginosa carrera del humorista con un proyecto familiar basado en el respeto mutuo, el amor y un pacto inquebrantable lejano a la mediatización para resguardar su intimidad.

Fruto de esta sólida unión nacieron sus dos hijos, Manuela y Rocco, quienes crecieron en un hogar repleto de estímulos culturales pero estrictamente protegidos de las cámaras y las exigencias de la farándula. A pesar de haber compartido la misma crianza libre y contenedora, los hermanos tomaron decisiones de vida contrapuestas al llegar a la adultez. En diálogo con +CARAS, el humorista destacó: “Yo no tuve límites. [Con mis hijos] siempre hablamos mucho y confié mucho en ellos. Trate de no repetir lo que a mi no me gusta que me hagan. Sin echar culpas, porque creo que lo amoroso también va por ahí, por no resentirse con los primeros universos y la educación”.

Por un lado, el hijo menor decidió seguir el impulso de los genes paternos y se volcó de lleno al mundo del arte, consolidando un camino propio como músico y actor. Por el otro, la hija mayor optó por una dirección completamente distinta. Ella prefirió diferenciarse de esa veta pública y de la exposición, priorizando el anonimato y orientando su futuro hacia el terreno intelectual y académico, un universo mucho más cercano a la profesión de su madre.

Favio Posca, María Luisa Callau y su hija Manuela Posca

¿Qué es de la vida de Manuela, la hija de Favio Posca?

Manuela Posca nació en 1994 y creció bajo el ala de una de las figuras más estridentes del espectáculo, pero siempre supo resguardar su propia individualidad . Lejos de encandilarse con la fama de Favio Posca, construyó una vida guiada por su vocación y el deseo genuino de mantener un perfil ultra bajo. Sus redes sociales conocidas se mantiene privadas para sus más de 1.300 seguidores, que se vuelven su círculo cercano. Tras cursar sus estudios universitarios, se recibió de psicóloga, profesión que ejerce con gran dedicación y que la conecta de manera directa con las raíces laborales de su madre.

Actualmente, a sus 32 años, se encuentra radicada en Berlín, la vibrante capital alemana. Allí se desempeña como psicoterapeuta, especializándose en áreas complejas de la salud mental como la neurodivergencia, el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y el acompañamiento psicológico a expatriados. Si bien su cuenta personal es privada, creó un Instagram llamado Pogo Adentro, donde expone su lado laboral e invita a todos sus seguidores alrededor del mundo a conectar con ella.

Su padre suele hablar de su hija con profundo orgullo y admiración en entrevistas exclusivas. En una entrevista con La Nación , Favio Posca abrió su corazón respecto a la distancia física y su realización en el exterior. “Manuela es psicóloga y trabaja en salud mental. Se casó con un chef danés y juntos se radicaron en Berlín. Obvio que los extraño un montón, pero uno tiene que darse cuenta que si tus hijos son felices, el nido vacío no existe”, decretó. Esta firme convicción familiar es la que le permite a la joven psicóloga vivir su cotidianeidad con absoluta libertad y en un anonimato total.

Manuela, la hija de Favio Posca

El presente de Manuela Posca, hija de Favio Posca, demuestra que es posible trazar un destino propio e independiente, incluso habiendo crecido bajo la sombra de una enorme celebridad. Su vida actual en Berlín, volcada por completo al psicoanálisis y compartida junto a su esposo, le permitió crear su camino personal y volver a ver a sus padres cuando ellos viajan al exterior.

A.E