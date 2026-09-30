“Amor a primera vista”: Ana Paula Dutil recordó cómo fue su primer encuentro con Emanuel Ortega

Ana Paula Dutil transita un presente de profunda introspección y renovación personal, enfocada en su bienestar físico y emocional. Por su parte, Emanuel Ortega continúa inmerso en su carrera musical y producción artística, manteniendo un perfil bajo pero firme en la escena cultural y apuntando alto a su matrimonio con Julieta Prandi. A pesar de haber tomado caminos separados como pareja hace algunos años, una sólida historia de amor y dos hijos en común los mantiene unidos en un vínculo inquebrantable.

Este lazo indestructible volvió a quedar en evidencia recientemente, cuando la exmodelo decidió abrir su corazón en una íntima entrevista. En ese espacio, recordó con nostalgia y ternura los inicios de su romance, rememorando de forma detallada el mágico primer encuentro que marcó un antes y un después en sus vidas, demostrando que el afecto real trasciende las separaciones.

Los presentes separados de Ana Paula Dutil y Emanuel Ortega

Ana Paula Dutil recordó cómo fue su primer encuentro con Emanuel Ortega: "Amor a primera vista"

La historia de amor entre Ana Paula Dutil y Emanuel Ortega permanece intacta en la memoria colectiva como una de las más recordadas y queridas del espectáculo argentino. El enorme impacto de su romance radica en la autenticidad con la que desafiaron los prejuicios de la época, consolidando una familia unida durante dos décadas. Tras la separación, ambos tomaron caminos por separado, volviendo a apostar en el amor, como fue el caso del músico, o dándose el tiempo para sanar heridas personales de salud mental.

Recientemente, este lazo volvió a cobrar relevancia pública cuando Ana Paula visitó el canal de streaming Blender, donde rememoró con absoluta frescura y emoción los comienzos de aquella unión fulminante. "Yo ya estaba separada, pero estaba en pareja. Quedo elegida para el video de una canción; 'A Escondidas' se llamaba. Lo conocí ahí. Me estaba maquillando y él aparece. No lo conocía, cuando lo vi me enamoré. Lo digo siempre, y se lo dije a alguien que estaba filmando en ese momento, haciendo backstage. Amor a primera vista", confesó con una sonrisa.

Frente a los micrófonos, la exmodelo no dudó en calificar el inicio de todo como un flechazo inmediato. Aquel magnetismo en el set de filmación fue tan intenso que la impulsó a romper la timidez y tomar las riendas del destino de manera estratégica. "Yo di el primer paso para que nos veamos. Pedí el teléfono con una excusa y yo fui. Lo llamé porque había una promoción de ese video, entonces le dije a su mánager ‘¿Me pasas el teléfono? Le quiero preguntar qué le gustaría que yo diga’. Mentira, quería hablar. Empezamos a hablar, nos vimos, hicimos un viaje juntos …", relató de forma divertida sobre los audaces inicios de una complicidad que terminaría marcando sus vidas para siempre.

La familia que formaron Ana Paula Dutil y Emanuel Ortega

Aquella intensa atracción inicial y el magnetismo mutuo no tardaron en consolidarse, transformando el flechazo en un proyecto de vida compartido que se extendió por dos décadas. Guiados por la fuerza de sus sentimientos, Ana Paula Dutil y Emanuel Ortega construyeron una de las familias más queridas del ambiente, coronando su historia con la llegada de dos hijos . El primogénito de la pareja, Bautista Ortega, nació el 29 de junio de 2001 en Miami, una ciudad que adoptaron como hogar durante gran parte de su camino juntos. Cuatro años más tarde, la felicidad del hogar se completó con el nacimiento de India Ortega, quien llegó al mundo el 4 de agosto de 2005 en Buenos Aires.

Al reflexionar en Blender sobre cómo se gestó esta sólida estructura familiar, Ana Paula sorprendió al revelar la absoluta espontaneidad con la que vivió todo el proceso, desprovisto de planificaciones estrictas o mandatos preestablecidos. "Nunca pensé nada en mi vida. Los hijos, Emanuel... No pensé en ese momento, porque además yo le llevo 6 años a él", confesó con honestidad sobre la sintonía natural que los unió.

La familia que formaron Ana Paula Dutil y Emanuel Ortega

El testimonio de Ana Paula Dutil dejó en claro que la falta de un libreto rígido no impidió que construyeran un lazo indestructible, reafirmando las profundas raíces de lo que experimentaron en su primer cara a cara. "Desde el primer momento, yo creo que fue amor a primera vista", aseguró la modelo al recordar su primer encuentro e historia de amor con Emanuel Ortega.

A.E