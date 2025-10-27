Rufina Cabré se distanció de la China Suárez y volvió a Argentina: "Nuestro domingo feliz"

Después de varias semanas en Estambul junto a su mamá, la China Suárez, y al futbolista Mauro Icardi, Rufina Cabré volvió a la Argentina para pasar unos días con su papá, Nicolás Cabré.

El actor compartió en sus redes un domingo a puro sol junto a su hija y su pareja, Rocío Pardo, mostrando la complicidad y el cariño que los une.

“Nuestro domingo feliz”, escribió Cabré en una historia de Instagram donde se lo ve arrojándose a la pileta al estilo “bomba”, mientras Rufina ríe a su lado.

Cómo fue el reencuentro de Rufina con Nicolás Cabré y Rocío Pardo

El actor aprovechó el fin de semana para disfrutar de un día de pileta, descanso y juegos en familia, luego de que Rufina regresara temporalmente de Turquía, donde comenzó las clases y se está adaptando a su nueva vida.

Tras la jornada al aire libre, Cabré, Rocío y Rufi se mostraron relajados en el sillón, compartiendo momentos de ternura y tranquilidad. Es importante recordar que a mediados de agosto, la niña ya había estado en la Argentina unos días antes de iniciar el ciclo escolar en Estambul. En aquel momento, Paula Varela reveló en Intrusos (América TV): “Volvió porque extrañaba un poco y para aprovechar los días que todavía tiene libre, porque recién a principios de septiembre arranca el colegio en Turquía”.

Rufina y su domingo con Nicolás Cabré y Rocío Pardo

El romántico casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Mientras disfruta del reencuentro con su hija, Nicolás Cabré se prepara para su casamiento con Rocío Pardo, que se celebrará el sábado 6 de diciembre.

Según contó el diseñador Daniel Casalnovo, la boda será de tres días y contará con más de 200 invitados, en la estancia Bosque Alegre, ubicada a 30 kilómetros de Villa Carlos Paz.

“Rufina y la novia serán vestidas por Ana Pugliesi. El sábado es la fiesta, y sigue domingo y lunes”, adelantó Casalnovo en Desayuno Americano (América TV). El diseñador también reveló que el lugar cuenta con 27 hectáreas de reserva ecológica y alojamiento para los invitados: “Veintisiete familias duermen en el lugar, sale 200 dólares la noche. Es un lugar colonial con una reserva divina”, detalló.

Así que, mientras que Nicolás Cabré y Rocío Pardo están el espera para darse el "sí quiero" definitivo, Rufina Cabré se alejó de la China Suárez, temporalmente, para pasar tiempo de calidad con su padre, antes del gran día.

