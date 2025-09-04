El explosivo descargo de Mauro Icardi al cuestionar el silencio de Wanda Nara tras un informe judicial: "Me quisieron hundir mediáticamente"

Luego de que Mauro Icardi denunciara a Wanda Nara por estar fuera del país 36 de los últimos 40 días, señalando la ausencia de información precisa sobre el cuidado de sus hijas Francesca e Isabella, el futbolista del Galatasaray se mostró enojado con los medios por no darle relevancia a su fuerte acusación y aseguró que "pronto" volverá a vivir con sus hijas.

El descargo sin filtro de Mauro Icardi: "Se van cayendo las caretas"

Mientras disfruta de su maravilloso presente amoroso con la China Suárez, Mauro Icardi se muestra atento a las noticias que se brindan en los medios argentinos sobre su escandaloso conflicto judicial con Wanda Nara. Tal es así que, este jueves, el futbolista decidió publicar un extenso descargo para criticar a los ciclos de espectáculos y acusarlos de "ocultar" la denuncia que había realizado contra la madre de sus hijas por estar 36 de los últimos 40 días fuera del día sin sus niñas en común.

"Che, ¿me parece a mí o andan muy calladitos desde hace una semana? ¿Qué pasó? ¿El informe del defensor de menores los dejó sorprendidos?", comenzó Mauro Icardi haciendo referencia al documento que había leído Angie Balbiani en Puro Show (eltrece), donde se afirmaba que las niñas están atrapadas en "un severo conflicto de lealtades".

Luego, preguntó si "el ejército de trolls" los tomó por sorpresa y escribió apuntando directamente contra Telefe: "Qué casualidad que ciertos 'periodistas' (si así podemos llamarlos) hicieron silencio absoluto. Será también casualidad que el canal de la familia no mencionó ni media palabra?".

Sin filtros, Mauro Icardi dio a entender que Wanda Nara paga a los medios para que no se hable de las denuncias en su contra: "¿O como les llegan los sobrecitos hacen silencio cuando les conviene?”. En este sentido, continuó enojado: "Deberían ser auténticos, realistas, respetuosos y defender una profesión a la cual llevaron a la decadencia".

Y aseguró que "informar con la verdad no es para todos. El precio de ser auténtico y tener la conciencia tranquila no hay sobre que lo compre". Su furioso mensaje siguió con su clásica frase "se van cayendo las caretas" y con una clara mención a la China Suárez: "Los que criticaron a mi pareja, los que criticaron y opinaban sin pruebas de nada, ¿ahora están mudos?".

El jugador acusó a los medios de querer “hundirlo mediáticamente" y de ensuciar su imagen a partir de supuestas barbaridades difundidas por un “informante”, en alusión a Wanda Nara, pero advirtió que él no vive del "chisme barato". En esta misma línea destacó: "Siempre cumplí y cumplo con la Justicia, con lo correcto, con la verdad y sobre todas las cosas, soy auténtico".

Por otro lado, en su publicación de Instagram que contenía de fondo una imagen de un payaso sacándose la máscara, Mauro Icardi aseveró que "pronto" sus hijas, Isabella y Francesca, van a "poder vivir una vida acorde a la edad que tienen" y recordó apuntando contra su expareja: "La misma vida feliz que tuvieron hasta un año cuando vivían solas conmigo y las arrebataron haciéndolas vivir un infierno constante de mentiras".

De esta manera, el explosivo descargo que realizó Mauro Icardi en su red social de Instagram apuntó directamente contra los medios y Wanda Nara. "Me quisieron hundir mediáticamente", señaló el futbolista y actual novio de la China Suárez desde Turquía.