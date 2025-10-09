Valentina Zenere y Sebastián Ortega vuelven a trabajar juntos. Después del éxito que cosechó En el barro, la serie donde se conocieron, la pareja volverá a formar parte de una ficción que promete cautivar al público de Netflix. Ella en su rol de protagonista junto a Carla Peterson, Luciano Castro y Jerónimo Bosia, mientras que él como productor junto a Pablo Culell. Una ficción que ya está en etapa de producción y llevando a cabo las escenas que se verán más adelante en la plataforma.

“El tiempo puede esperar”: así es la nueva serie de Carla Peterson, Luciano Castro y Valentina Zenere que se estrena en Netflix

El tiempo puede esperar, así es el título de la nueva serie que protagonizan Carla Peterson, Luciano Castro, Valentina Zenere y Jerónimo Bosia. Con guion de Alejandro Quesada, y dirección de Guillermo Rocamora y Mariano Ardanaz, esta nueva apuesta de Netflix en colaboración con Underground Producciones, será la propuesta argentina que llegará al gigante del streaming en unos meses y buscará meterse en el Top 10 de las series más vistas a nivel mundial.

Según trascendió hasta el momento, El tiempo puede esperar seguirá la historia de Bruno (Jerónimo Bosia) y Florencia (Valentina Zenere), dos jóvenes de los años 90, que se aman y tienen planes para un futuro juntos pero, bajo circunstancias inexplicables, él desaparece repentinamente de la faz de la tierra.

Los protagonistas de la nueva serie El tiempo puede esperar de Netflix. Consuelo Oppizzi | Netflix

Treinta años más tarde, Bruno regresa intacto, con la misma edad y la misma fisonomía con la que desapareció. Aunque para él transcurrieron sólo un par de horas, para Florencia pasaron tres décadas. Este shock de volver a verlo y de enfrentar el pasado y el futuro juntos comprobará si el amor entre ellos puede trascender al tiempo.

Carla Peterson interpreta a la versión madura de Florencia mientras que Luciano Castro se pondrá en la piel de Bruno. Además de los artistas, el elenco estará integrado por Pablo Rago, Jorgelina Aruzzi, Alan Sabbagh, María Leal y figuras invitadas como Verónica Llinás y Juan Leyrado. Debido a su calidad interpretativa, cada actor podrá ayudar a contar el entramado familiar, las emociones y los cambios que fueron ocurriendo desde la ausencia del protagonista.

Desde Netflix ya anunciaron que El tiempo puede esperar ya se encuentra en plena etapa de producción y llevando a cabo las escenas, que tienen como locación diferentes puntos de Buenos Aires. Los escenarios actuales urbanos como otros con una ambientación de los años 90, que son armados en un set de filmación, ayudarán a contextualizar esta nueva ficción.

Tras el éxito de En el barro como también de El eternauta, Envidiosa, División Palermo y Atrapados, la plataforma busca seguir apostando a lo nacional con una nueva producción que promete volver a captar la atención del público argentino. Asimismo, con este proyecto audiovisual se buscará seguir fortaleciendo el vínculo con el talento local, apostando por historias originales y elencos de renombre. En resumen, “El tiempo puede esperar” es la nueva serie de Carla Peterson, Luciano Castro y Valentina Zenere que se estrenará en Netflix y ya se encuentra en plena producción.

