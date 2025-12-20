Las 4 mejores películas de Netflix para ver en Navidad

Se acerca la Navidad y después de una agitada nochebuena, muchas personas se toman el jueves 25 de diciembre para descansar y mirar películas que le rindan honor a esta celebración. Por esta razón, desde que comenzó este mes, Netflix estrenó producciones navideñas que proponen compartir un lindo momento en familia. Son historias cargadas de romance, comedia y espíritu navideño. A continuación, te contamos cuáles son las 4 mejores películas para ver en esta fecha tan especial.

1. El secreto de Santa

El secreto de Santa posee un guion romántico y cargado de humor, ideal para ver en Navidad. La trama se centra en Taylor Jacobson, interpretada por Alexandra Breckenridge, una madre soltera que acaba de perder su trabajo justo antes de las fiestas y debe encontrar la forma de llegar a fin de mes mientras su hija es aceptada en un costoso campamento de snowboard. Esta situación la lleva a recurrir a un plan insólito: disfrazarse de un anciano para ser contratada como Papá Noel en un lujoso resort de esquí, lo que le permitirá obtener descuentos y un buen salario para cumplir el deseo de la joven.

Mientras sostiene su farsa, Taylor conoce a Matthew Layne (Ryan Eggold), el encantador gerente del hotel, y entre ellos surge una atracción que complica la situación a medida que Natasha, una empleada, empieza a sospechar de la verdadera identidad de “Santa”, poniendo en riesgo el empleo y el incipiente romance. Esta comedia romántica, repleta de enredos encantadores, cuenta con paisajes nevados y decoraciones navideñas que realzan el clima festivo de diciembre.

2. Un robo muy navideño

Desde su llegada a Netflix, Un robo muy navideño logró ser una de las más elegidas por los suscriptores. Esta comedia romántica encabezada por Olivia Holt y Connor Swindells logra llamar la atención desde el primer minuto con ensayos fallidos al planear un asalto a una reconocida tienda de regalos, disfraces improvisados y una ciudad decorada para las fiestas de fin de año.

La película sigue a Sophia, una empleada agotada de la rutina laboral que sueña con obtener más dinero para ayudar a su madre, y a Nick, un joven que busca vengarse de quien lo acusó de ladrón, quienes se encuentran y coinciden en que tienen el mismo objetivo: robar el comercio en plena nochebuena. A medida que la historia avanza, los protagonistas construyen una conexión que amenaza con arruinar o salvar el delito que tienen planeado realizar.

3. Nuestro secretito

Protagonizada por Lindsay Lohan, Nuestro secretito se estrenó en 2024 pero aún sigue siendo una de las producciones más divertidas y elegidas para ver en Netflix. Ya sea por el cariño del público a la protagonista, lo cierto es que su trama presenta una historia fresca, dinámica y con todos los elementos clásicos del género navideño: enredos, romance, encuentros inesperados y ambientaciones que reflejan la Navidad.

Este film sigue a Lyndsey y Sean (Ian Harding), dos jóvenes que terminaron su relación tiempo atrás, pero que vuelven a cruzarse cuando sus familias organizan un encuentro navideño. Lo que ninguno imagina es que ambos pertenecen al mismo entorno, lo que desencadena una serie de desopilantes escenas que atrapan y hacen reír en todo momento. El secreto que comparten también se encuentra acompañado de momentos emotivos y de situaciones familiares que buscan conectar con el espectador.

4. El encanto del champán

Esta comedia romántica navideña protagonizada por Minka Kelly y Tom Wozniczka logró ubicarse en el Top 10 de las películas más vistas en Netflix. Pese a que su título no contenga las palabras claves "Navidad" o "Santa", lo cierto es que su adelanto ya adelanta que transcurre en una ciudad nevada y a punto de celebrarse nochebuena. El guion narra sobre Sydney Price, una ambiciosa ejecutiva estadounidense que recibe la tarea de viajar a París y negociar la compra de una antigua casa de champagne familiar: Château Cassell.

El objetivo es concretar la adquisición antes de la Navidad, como parte de una estrategia comercial urgente. Sin embargo, un día antes acepta tomarse un descanso y se permite vivir una noche mágica en París. Allí conoce a Henri Cassell, un francés encantador que la guía por la ciudad y logra una conexión única. Al día siguiente descubre que él no es uno más del lugar, sino que es justamente el hijo del fundador del viñedo que su empresa busca adquirir. Una producción que avanza con ritmo, posee escenas divertidas y llenas de romanticismo.

Estas son las 4 mejores películas de Netflix para ver en Navidad: El secreto de Santa, Un robo muy navideño, Nuestro secretito y El encanto del champán. Cuatro producciones navideñas que son perfectas para mirar este 25 de diciembre y disfrutar de una jornada de descanso con historias livianas, emotivas y llenas de espíritu festivo.

La película que arrasa en Netflix al mostrar cómo el uso de la tecnología con ingenio tiene gran poder

Desconectada es el título de la película que llegó a Netflix y ya se ubica entre las más vistas por los suscriptores a nivel mundial. Si bien los thriller están de moda y cada vez son más las producciones que apuestan a este género, este largometraje hace hincapié en la tecnología y está narrada de una particular forma que la vuelve más interesante.

Dirigido por Nicholas D. Johnson y Will Merrick, y con guion de Sev Ohanian, Desconectada trata sobre una desesperada búsqueda que inicia una adolescente llamada June que es experta en el mundo digital al notar que su madre y su nuevo novio no regresan de su viaje a Colombia. Cuando la joven va a buscarlos al aeropuerto, ninguno aparece y pide ayuda, pero además inicia su propia investigación mediante Internet.

Así comienza una búsqueda contrarreloj con tono de misterio y suspenso que cautiva más cada minuto, será por eso que rápidamente se volvió una de las películas más elegidas de la plataforma. La protagonista de Desconectada es Storm Reid, quien interpreta a la joven June Allen. La actriz estadounidense de 22 años nació en Atlanta y saltó a la fama con su papel de Meg Murry en la película A Wrinkle in Time (2018), y de Gia en la serie Euphoria.

El resto de los artistas que completan el reparto de esta producción son: Ava Zaria Lee, Joaquim de Almeida, Ken Leung, Nia Long, Amy Landecker y Megan Suri. Cabe mencionar que toda la trama se construye a partir de la búsqueda del personaje principal con herramientas en línea que la tecnología actual permite. Este recurso para quienes no lo hayan visto hasta el momento es el que más se disfruta a lo largo de las casi dos horas que dura el film. Asimismo, Desconectada cuenta con algunos giros que le aportan ritmo, sostienen el interés y suman inesperados efectos sorpresas.

Sin dudas, es perfecta para los adolescentes fanáticos de la tecnología que buscan un thriller adaptado a los tiempos que corren. De esta manera, Desconectada es la película que arrasa en Netflix al mostrar cómo el uso de la tecnología con ingenio tiene gran poder y puede ayudar a iniciar una búsqueda desesperada.