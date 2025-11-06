Netflix mostró las primeras imágenes del documental de Lali Espósito

Lali Espósito atraviesa un maravilloso presente personal y profesional. A poco tiempo de anunciar que lanzará su documental en Netflix, este jueves 6 de noviembre, la plataforma mostró las primeras imágenes y causó un gran revuelo en sus fanáticos, quienes esperan ansiosos su estreno.

Netflix compartió un adelanto imperdible del documento de Lali Espósito

Lali Espósito llega a la exitosa pantalla de Netflix para hablar de su camino artístico, mostrar momentos inéditos de su carrera y compartir con sus seguidores de todo el mundo cómo logró convertirse en una estrella pop argentina. A sus 33 años, la cantante se suma a la nueva moda de los documentales como lo hicieron Duki, Karol G, Mon Laferte, Aitana, entre otros, y nada más ni nada menos que en la plataforma de streaming con mayor alcance a nivel mundial.

El nombre elegido para contar su historia fue Lali: la que le gana al tiempo haciendo referencia a 33, uno de los temas más escuchados de su reciente álbum No vayas a atender cuando el diablo llama. Este documental recorre tres años clave en la vida de la artista, desde su comienzo en la música hasta los shows multitudinarios en el Estadio Vélez Sarsfield que marcaron un antes y un después en su vida.

Lali Espósito

Con una duración de 1 hora y 14 minutos, este proyecto audiovisual dirigido por Lautaro Espósito, primo de Lali, combina material de archivo personal, entrevistas íntimas y acceso exclusivo al detrás de escena de los momentos más intensos de sus últimos tres años.

Según se puede ver en el tráiler, el documental hará hincapié en la vuelta de Lali Espósito a los escenarios tras permanecer alejada durante un largo tiempo. Además, mostrará cómo enfrentó los desafíos de la industria y convirtió cada obstáculo en motor creativo para defender sus letras, sonidos y su estilo único.

Lali: la que le gana al tiempo es una producción de El Estudio, Rei Pictures y Cinemática, con la participación de Juana Blaya, Pablo Cruz y su madre Majo Riera como productores, y de Benjamín Domenech, Santiago Gallelli, Matías Roveda, Gabriel Kameniecki y el propio Lautaro Espósito en la producción ejecutiva.

Su estreno será el jueves 4 de diciembre y marcará otro gran logro para Lali Espósito. En las últimas horas, mediante sus historias de Instagram, la intérprete de Fanático se mostró feliz y emocionada por el anuncio de Netflix sobre su documental. De hecho, compartió el adelanto y escribió a corazón abierto: "Tenemos tráiler oficial de esta película y me tiemblan las piernas como cuando la vi terminada por primera vez".

Lali Espósito

De esta manera, Netflix mostró las primeras imágenes del documental de Lali Espósito y causó gran sensación en sus fanáticos de todas partes del mundo, quienes esperan ansiosos poder ver sus momentos más personales y artísticos en la reconocida plataforma. Al igual que Duki que alcanzó el Top 1 con su película, se espera que suceda lo mismo con la de la cantante.