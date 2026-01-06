“Esto es Chevrolet”: experiencias, travesías y los grandes lanzamientos del verano en Cariló y Pinamar

Antonella Occhipinti

El verano 2026 trae una de las propuestas más completas de la Costa Atlántica para los apasionados por los autos. Con “Esto es Chevrolet”, la automotriz invita a turistas y familias que desembarquen en Pinamar y Cariló a descubrir su line up renovado, vivir travesías off road y disfrutar de experiencias pensadas para todas las edades.

“Esto es Chevrolet, es un concepto que propone a clientes y turistas una visión integral de lo que significa Chevrolet en la industria automotriz argentina: una empresa centenaria con un pasado que cimienta el presente y proyecta un futuro guiado por la innovación y la tecnología”, explica Florencia Savignone, Gerente de Marketing de General Motors Argentina.

Universo Chevrolet: cuáles son las actividades para disfrutar este verano en Cariló

El stand principal de Chevrolet tiene como epicentro a Cariló, en Avellano 255 (entre Benteveo y Boyero). Este espacio se encuentra abierto al público todos los días de 18 a 24, a partir del 27 de diciembre hasta el 17 de febrero de 2026.

Quienes se acerquen al stand de Chevrolet en Cariló podrán conocer de cerca:

Spark EUV , el primer auto 100% eléctrico de Chevrolet.

Nueva Captiva PHEV , híbrida enchufable y una de las grandes novedades del verano.

Silverado y S10, pick-ups referentes del mercado.

Este año, la automotriz presenta a la gran estrella de su stand, la Chevrolet Tahoe Z71, uno de los modelos más impactantes dentro de su línea de vehículos. Con su motor V8 5.3L de 360 CV, siete plazas, confort y tecnología de alto nivel, se convirtió en un éxito en Estados Unidos y llega para exhibirse como una de las protagonistas de la temporada.

El recorrido por el stand de Chevrolet cuenta con asesoramiento personalizado para conocer funciones, conectividad, seguridad y performance de cada uno de los modelos que se encuentran presentes.

Además, dentro del concepto “Esto es Chevrolet”, la marca propone un verano activo con actividades pensadas para que disfruten todos los integrantes de la familia.

Qué actividades hay en el stand de Chevrolet

Torneos de vóley, tejo y truco.

Clases de yoga.

Huerta infantil con Feli Castro.

“Mini” carreras de autos, con la conducción de Tucu López y Fer Molinero.

Travesías VIP con masterclass y cena junto a los chefs de Locos x el Asado.

Sunsets con shows en vivo.

DJs invitados.

Pinamar: el punto de salida para las travesías off road

Una de las actividades más elegidas por los turistas durante la temporada de verano son las travesías off road en los médanos de Pinamar, donde las vistas al mar convierten esta experiencia en un momento único. En el Parador Bruni Beach (Av. del Mar y Álamos), Chevrolet ofrece una exhibición especial con:

Tracker (fabricación nacional, líder del segmento)

Familia Onix

Spark EUV

Travesías Chevrolet off-road: días, horarios y todo lo que necesitas saber

Días: de jueves a domingo.

Las experiencias comenzaron a partir del 2 de enero.

Horarios: 11:00 | 16:00 | 18:30

Los participantes pueden vivir las experiencias con Silverado, S10 y Trailblazer y conocer sus capacidades en distintos terrenos. Los cupos son limitados y se recomienda agendar turno con anticipación.

“La temporada de verano siempre es una oportunidad especial para acercarnos a nuestros clientes y compartir nuestras novedades”, sintetiza Florencia Savignone.

“Esto es Chevrolet” resume el espíritu del verano en Pinamar y Cariló con experiencias para compartir, autos que te acompañan cada momento y una firma que combina lo mejor de la tecnología, la seguridad y el diseño.