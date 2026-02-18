Nyra Beach Club en Mar del Plata: el escenario elegido para el Sunset de CARAS 2026

Nyra Beach Club en Mar del Plata fue el escenario del Sunset de CARAS 2026, el evento que marcó el regreso de la revista al verano marplatense. Con el mar de fondo, el espacio recibió a las principales figuras del teatro argentino en una tarde de producción, celebración y encuentro social.

El parador ubicado al sur de Mar del Plata reunió a los actores más destacados de la temporada de verano y brindó una experiencia completa frente al mar. Con la piscina como protagonista fue el lugar ideal para celebrar el verano y lucir looks summer chic en una tarde de producción fotográfica.

Los looks de los famosos Nyra Beach Club durante el Sunset de CARAS

Durante el Sunset de CARAS en Nyra Beach Club dijeron presente figuras como Laurita Fernández, Fátima Florez , Marcelo Polino, Diego Ramos, Gloria Carrá, Damián De Santo, Christian Sancho, Gabriela Sari y Agustín “Rada” Aristarán, consolidadas como algunas de los protagonistas de la cartelera teatral este verano 2026.

La presencia de los celebrities convierte a Nyra Beach Club en una de las postales más representativas del verano en Mar del Plata y uno de los lugares más elegidos por los famosos para disfrutar y descansar en la temporada.

El dresscode de la tarde fue summer chic, una consigna que las figuras interpretaron con la elegancia fresca y relajada que caracteriza al sunset. Los tonos arena, beige, terracota y blanco fueron los colores que predominaron la tarde con siluetas livianas, textiles frescos y accesorios que acompañaron la ambientación natural del parador.

Nyra Beach Club, un punto clave del verano 2026 en Mar del Plata

El crecimiento de los beach clubs en el sur de Mar del Plata responde a una demanda creciente de experiencias más exclusivas y eventos con identidad propia. En ese contexto, Nyra Beach Club se consolida como un espacio preparado para producciones editoriales, lanzamientos y encuentros para disfrutar del verano.

La realización del Sunset de CARAS con figuras del espectáculo y referentes del sector empresarial refuerza la esencia del parador y lo instala como uno de los escenarios más atractivos de la temporada.