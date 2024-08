La princesa Leonor y la princesa Amalia se encuentran en París acompañadas; en el caso de la princesa de Asturias, por su hermana la Infanta Sofía; en cambio, la princesa de Orange está junto a sus padres, Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo Alejandro, y sus dos hermanas. En ambos casos están acompañando a las delegaciones de cada país en los Juegos Olímpicos 2024, mientras muestran su gran sentido de la moda. Si bien las cuatro se encuentran en Paris, hasta ahora no coincidieron en ninguna competición, lo que impide ver una imagen en conjunto de todas.

Carlos Alcaraz, Infanta Sofía, princesa Leonor y Rafael Nadal

Los looks de cada una

La princesa Leonor y la Infanta Sofía se encuentran por primera vez en solitario en los Juegos Olímpicos, dándoles así más presencia oficial; por lo que sus padres decidieron tomarse unas vacaciones y viajaron a las playas de Mallorca. En cambio, en el caso de la princesa Amalia y su hermana Alexia están acompañando a sus padres, el rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima.

Princesa Leonor e Infanta Sofía

La primera gran diferencia que se puede encontrar en los atuendos entre la princesa Leonor y la princesa Amalia; es que mientras la princesa de Asturias y la Infanta Sofía lucen atuendos más formales, por ser la presencia oficial de la corona española, la princesa de Orange y su hermana Alexia decidieron lucir más informales en sus distintas apariciones en estos juegos.

Delegación de España, princesa Leonor e Infanta Sofía

La heredera al trono español, la princesa Leonor, y su hermana la Infanta Sofía han utilizado los uniformes olímpicos en todas las salidas públicas que han tenido hasta ahora. Estas prendas están diseñadas por la marca Joma y fueron hechas específicamente para el equipo olímpico español. Estos uniformes están en tres colores blanco, azul marino o rojo; y las hijas de Letizia Ortiz y el rey Felipe VI ya utilizaron todos, combinándolos con pantalones denim o de color blanco.

Princesa Leonor e Infanta Sofía

Las zapatillas que utilizan son de la misma marca, y la princesa Leonor y la Infanta Sofía las han llevado siempre, luciendo uniformadas como la delegación española, marcando una gran imagen de unidad con sus representados. Ambas también decidieron usar peinados sencillos, con pelo liso o recogido con una cola entera; y con pocas joyas mostrando cierta sobriedad; la princesa de Asturias usa nada más que unos aros que casi pasando desapercibidos.

La influencia de Letizia Ortiz en el estilo de la princesa Leonor

La influencia de la reina Letizia Ortiz sobre la princesa Leonor es notoria. Es sabido que siempre ha estado muy presente en las actividades que realizan sus hijas y ha intentado poner bajo control todos lo relacionado a su educación.

Por lo tanto el estilo y los looks de sus hijas tampoco han quedado librados al azar. La influencia de Letizia Ortiz sobre el estilismo de sus hijas es importante. La reina consorte española tiene un estilo clásico y tradicional. Apuesta siempre por los cortes sencillos, los colores plenos, no demasiado estridentes.

Letizia siempre está impecable y muy correcta, apuesta por las mismas firmas y diseñadores, no desentona, pero tampoco llama demasiado la atención. Y claramente esa bajada de línea también se ha trasladado a sus dos hijas que tienen muchas coincidencias con Letizia a la hora de armar sus looks.

En el caso de las hijas del rey Guillermo Alejandro y de Máxima Zorreguieta no utilizaron los uniformes del equipo de Países Bajos. En todas las apariciones que realizaron hasta ahora han lucido looks más juveniles y marcando la personalidad de cada una, es así que se vio a la princesa Alexia con grandes looks, siendo la más coqueta de las tres hermanas.

Princesas Amalia y Alexia, Máxima Zorreguieta y rey Guillermo Alejandro

El look que la princesa Alexia lució en una de las competencias de natación llamó la atención de todo el mundo. Con el característico color naranja eligió un vestido largo que combinó con una campera bomber oficial del equipo holandés junto a unas sandalias de color marrón de marca Hermés, con un bolso del mismo color. El peinado que eligió fue de pelo recogido con un moño que dejaba al descubierto la gran cantidad de joyas que tenía.

Princesa Amalia y Alexia

Faltará ver si en algún momento de los Juegos Olímpicos de París se cruzaran en la misma competencia la princesa Leonor y Alexia; será un gran reencuentro de ambas; ya que se sabe que ambas compartieron clase en el UWC Atlantic College, el internado de Gales donde estudiaron el Bachillerato Internacional. Si bien ambas mantienen una gran relación, el estilo de cada una es muy diferente.

VDV