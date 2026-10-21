Adam Sandler estuvo de vacaciones en Italia con su esposa Jackie Titone

Comediante, actor, escritor, cantante, productor, marido y padre, Adam Sandler (60), que protagonizó exitosos filmes de Hollywood que recaudaron más de dos millones de dólares, merecía un pequeño breack. Y en el medio de la realización de su película “Son como niños 3” aprovechó de un mini descanso del equipo y se fue a Cerdeña junto a su familia.

Adam Sandler y Jackie Titone de vacaciones en Italia.

Adam Sandler y su familia, unidos por el cine, disfrutan del sol de Cerdeña

Su esposa, la también actriz Jackie Titone (52), con quien se casó en 2003, y sus dos hijas, Sadie Maddison (20) y Sunny Madeline (18), lo acompañan en todas sus películas y trabajos. Mientras Jackie además de actuar suele oficiar de productora, las jóvenes ya han aparecido en más de veinte de los filmes que hicieron sus padres. Criadas en un ambiente lleno de rodajes, actores, libretos, vestuaristas y maquilladores, entre tantos, las hermanas Sandler aman el mundo en el que su padre no sólo ganó fortunas sino también éxito y fama.

Adam Sandler y Jackie Titone de vacaciones en Italia.

“El cine es el negocio que mantiene unida y fuerte a nuestra familia porque lo llevamos todos en la sangre”, supo confesar Sam. Mientras Sadie no pudo acompañarlos en esta mini escapada, los tres y un grupo de amigos partieron hacia Porto Cervo. Muy relajados –él con remera de “Tom Petty and the Heartbreakers” (banda de rock estadounidense fundada en 1976 de la que se confesó fanático) y ella con total black y sombrero de paja– disfrutaron de las cristalinas aguas, jet sky y manjares a orilla del mar. Un pequeño respiro antes de regresar al trabajo.

Fotos: GROSBY GROUP.