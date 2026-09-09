Tenía 57 años y era la histórica directora de Relaciones Públicas de Christian Dior Couture, una de las firmas más prestigiosas y con más rica historia del mundo. Mathilde Favier era querida y respetada no sólo en el ámbito de la moda, sino también en el de la cultura, el poder y el de la realeza. Su encanto, simpatía e inteligencia supieron conquistar los más difíciles terrenos. Aprovechando un pequeño break en sus complicadas tareas, Favier iba a Deux-Sèvres con su pareja, el productor de cine Nicolás Altmeyer, pero un terrible accidente automovilístico terminó con sus vidas.

Las princesaa Maria Carolina, Camilla y Maria Chiara de Borbón-Dos Sicilias.

Así fue la triste despedida a Mathilde Favier

Su despedida paralizó el mundo fashion parisino y enlutó las principales casas de moda de la ciudad. El 31 de agosto, a las 14:30, la tradicional iglesia de Saint-Sulpice se convirtió en una verdadera pasarela que a la propia Favier hubiera llenado de orgullo.

Mathilde Favier tenía 57 años y era la Directora de Relaciones Públicas de Dior.

“La mujer con mejor agenda de Europa”, aseguraron sus allegados. Actrices como Catherine Deneuve y Ana Girardot, modelos como Claudia Schiffer, de la política como la primera dama Brigitte Macron, Carla Bruni con el expresidente Nicolás Sarkozy –eran amigas desde la infancia y por eso Mathilde fue testigo de su boda en 2008–, representantes de la realeza como Pierre Casiraghi con su esposa Beatrice Borromeo, las princesas María Carolina, Camilla y María Chiara de Borbón-Dos Sicilias, Antoine Arnault –el segundo hijo del multimillonario Bernard Arnault que controla firmas como LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton–, modelos, empresarios y los más poderosos del mundo fashion se vistieron de riguroso negro para despedirla.

Nicolás Sarkozy y Carla Bruni.

Pierre Casiraghi con Beatrice Borromeo, Claudia Schiffer y Antoine Arnault.

Al igual que Brigitte Bardot en su funeral, ella tuvo un féretro ecológico de mimbre blanco que marcó la diferencia y fue cubierto de flores en el mismo tono.

La actriz Ana Girardot.

El productor Nicolás Altmeyer tuvo su misa de despedida en la iglesia de Saint-Germain-des-Prés, ya que su familia decidió velarlos por separado y en la intimidad, lejos de toda la pompa y la vidriera que distinguió el funeral de la querida y respetada Mathilde Favier.

Brigitte Macron también participó del último adiós a Mathilde Favier.

Fue el actual director creativo de Dior, Jonathan Anderson, el encargado de despedirla públicamente con sentidas palabras: “Ella aportaba tanta calidez y energía... Era la persona más positiva y edificante que he conocido. Mathilde era la encarnación misma de la elegancia y, en muchos sentidos, el espíritu de la Couture en sí”.