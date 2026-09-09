Tenía 57 años y era la histórica directora de Relaciones Públicas de Christian Dior Couture, una de las firmas más prestigiosas y con más rica historia del mundo. Mathilde Favier era querida y respetada no sólo en el ámbito de la moda, sino también en el de la cultura, el poder y el de la realeza. Su encanto, simpatía e inteligencia supieron conquistar los más difíciles terrenos. Aprovechando un pequeño break en sus complicadas tareas, Favier iba a Deux-Sèvres con su pareja, el productor de cine Nicolás Altmeyer, pero un terrible accidente automovilístico terminó con sus vidas.
Así fue la triste despedida a Mathilde Favier
Su despedida paralizó el mundo fashion parisino y enlutó las principales casas de moda de la ciudad. El 31 de agosto, a las 14:30, la tradicional iglesia de Saint-Sulpice se convirtió en una verdadera pasarela que a la propia Favier hubiera llenado de orgullo.
“La mujer con mejor agenda de Europa”, aseguraron sus allegados. Actrices como Catherine Deneuve y Ana Girardot, modelos como Claudia Schiffer, de la política como la primera dama Brigitte Macron, Carla Bruni con el expresidente Nicolás Sarkozy –eran amigas desde la infancia y por eso Mathilde fue testigo de su boda en 2008–, representantes de la realeza como Pierre Casiraghi con su esposa Beatrice Borromeo, las princesas María Carolina, Camilla y María Chiara de Borbón-Dos Sicilias, Antoine Arnault –el segundo hijo del multimillonario Bernard Arnault que controla firmas como LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton–, modelos, empresarios y los más poderosos del mundo fashion se vistieron de riguroso negro para despedirla.
Al igual que Brigitte Bardot en su funeral, ella tuvo un féretro ecológico de mimbre blanco que marcó la diferencia y fue cubierto de flores en el mismo tono.
El productor Nicolás Altmeyer tuvo su misa de despedida en la iglesia de Saint-Germain-des-Prés, ya que su familia decidió velarlos por separado y en la intimidad, lejos de toda la pompa y la vidriera que distinguió el funeral de la querida y respetada Mathilde Favier.
Fue el actual director creativo de Dior, Jonathan Anderson, el encargado de despedirla públicamente con sentidas palabras: “Ella aportaba tanta calidez y energía... Era la persona más positiva y edificante que he conocido. Mathilde era la encarnación misma de la elegancia y, en muchos sentidos, el espíritu de la Couture en sí”.