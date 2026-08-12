Gestuz sorprendió en Copenhague con una colección que marcó tendencia en la Fashion Week

La propuesta de Gestuz en el Copenhagen Fashion Week respondió a una frase que interpela a la moda: “Ser flaca no es el outfit”. La firma danesa presentó una colección donde convivieron naturalmente cuerpos curvy y midsize, distintas edades y diversas siluetas, sin etiquetas ni discursos de inclusión forzada.

Gestuz

Las prendas adquirieron nuevas formas y personalidad sobre cada cuerpo, demostrando que no existe una única figura para vestir bien, sino múltiples maneras de interpretar una silueta, una prenda y el estilo propio.