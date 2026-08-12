miércoles 12 de agosto del 2026
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Gestuz sorprendió en Copenhague con una colección que marcó tendencia en la Fashion Week

La firma danesa presentó una propuesta que puso en primer plano la diversidad de cuerpos, edades y siluetas, con prendas que demostraron que el estilo no responde a una única forma de vestir.

Gestuz
Gestuz | Caras

La propuesta de Gestuz en el Copenhagen Fashion Week respondió a una frase que interpela a la moda: “Ser flaca no es el outfit”. La firma danesa presentó una colección donde convivieron naturalmente cuerpos curvy y midsize, distintas edades y diversas siluetas, sin etiquetas ni discursos de inclusión forzada.

Gestuz
Gestuz

Las prendas adquirieron nuevas formas y personalidad sobre cada cuerpo, demostrando que no existe una única figura para vestir bien, sino múltiples maneras de interpretar una silueta, una prenda y el estilo propio.

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