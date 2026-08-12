Gigi Hadid y Bradley Cooper avivan los rumores de casamiento con estas fotos

Si bien nadie lo confirmó oficialmente y el único sustento es la especulación, las recientes fotos de Bradley Cooper (51) y Gigi Hadid (31) paseando por París delatan que algo hubo en la vida de una de las parejas más emblemáticas de Hollywood.

Las fotos de Gigi Hadid y Bradley Cooper que avivan los rumores de casamiento

Las sospechas se apoyan en las alianzas que ambos lucieron en los dedos anulares de sus manos izquierdas, y según afirma el diario inglés The Sun, la pareja se habría casado en secreto semanas atrás en Nueva York, la ciudad donde comenzó la relación y donde suelen residir.

Una fuente le confió a dicho medio sensacionalista sobre la existencia de una cena privada junto a íntimos de la pareja en la que se habría sellado el vínculo.

Gigi Hadid y Bradley Cooper disfrutaron de un paseo por las calles de París.

Las fotos de la agencia Grosby se realizaron mientras ambos caminaban plácidamente a la salida de un gimnasio, y horas más tarde también fueron vistos juntos cenando en el restó Loulou, uno de los favoritos de las celebrities en la Ciudad Luz.

Cabe recordar que el actor se encuentra allí trabajando en una próxima saga de la película Ocean’s Eleven junto a la actriz Margot Robbie (36).

Las fotos que avivan los rumores de romance.

El detalle no menor de los anillos se robó también toda la atención, ya que ambos son de la marca francesa Boucheron y se comercializan puntualmente como alianzas de boda.

Gigi eligió el modelo Quatre Radiant Edition, una sortija de oro amarillo decorada con una delicada hilera de diamantes engastados en oro blanco. Su precio asciende a unos 5.600 euros, y la propia firma la describe como “una declaración de amor, pero también como una cuestión de estilo”.

Los anillos cuestan entre 1.850 y 5.600 euros.

En tanto que a Bradley se lo vio con una pieza del modelo Gordon en oro rosa, valorado en unos 1.850 euros y con un característico surco central que crea dos bandas paralelas.

Desde la firma francesa explicaron que su forma redondeada expresa la eternidad y representa la fuerza del vínculo que une a dos personas. Todas coincidencias que refuerzan la teoría de una boda secreta que espera confirmación oficial.