Harvey Weinstein fue condenado a 15 años de prisión: cómo fue el juicio que sacude Hollywood

Harvey Weinstein enfrenta un nuevo escenario judicial después de que la justicia neoyorquina definiera una pena vinculada a una causa que se inició en 2018. Entre revisiones, nuevos procesos y declaraciones clave, el expediente avanzó por un camino complejo que mantuvo la atención de Hollywood y del sistema judicial estadounidense. Lo que comenzó con denuncias que tuvieron un fuerte impacto en la industria derivó en una extensa secuencia de procedimientos legales que atravesó distintas etapas.

Tras años de juicio, Harvey Weinstein fue condenado a 15 años de prisión

La extensa batalla judicial que durante años mantuvo a Harvey Weinstein en el centro de la escena judicial estadounidense sumó un nuevo capítulo con la condena a 15 años de prisión dictada en Nueva York. El exproductor de cine, que durante décadas fue una de las figuras más influyentes de Hollywood, recibió la sentencia luego de un proceso complejo que atravesó seis años, incluyó varios juicios, apelaciones y fallos contradictorios.

Harvey Weinstein // AFP

La decisión fue tomada por el juez Curtis Farber, quien fijó una pena intermedia entre los pedidos presentados durante la audiencia. Mientras la fiscalía solicitó una condena de 20 años, la defensa pidió una sanción considerablemente menor. Finalmente, el magistrado optó por una sentencia de 15 años, que mantendrá al actor, actualmente de 74 años, privado de su libertad durante gran parte de la próxima década. La resolución representa uno de los desenlaces más relevantes de un caso que modificó la conversación sobre los abusos de poder dentro de la industria.

El recorrido judicial de Harvey Weinstein comenzó formalmente en 2018, cuando la fiscalía de Manhattan presentó cargos por delitos sexuales contra él. Dos años después, un jurado lo declaró culpable y fue condenado a 23 años de prisión. Sin embargo, aquella sentencia fue anulada en 2024 por el máximo tribunal de apelaciones de Nueva York. Los jueces consideraron que durante el proceso original se incorporaron testimonios de mujeres cuyos casos no formaban parte de la acusación concreta, una situación que, según el fallo, afectó el derecho a recibir un juicio justo.

Harvey Weinstein //AFP

La anulación obligó a realizar un nuevo proceso judicial. En ese segundo juicio, celebrado en 2025, el jurado volvió a encontrar culpable al productor por un delito sexual relacionado con la denuncia presentada por Miriam Haley. Sin embargo, fue absuelto de otra acusación vinculada a Kaja Sokola y los integrantes del jurado no lograron alcanzar un acuerdo respecto del cargo de violación denunciado por Jessica Mann. La falta de unanimidad derivó en un nuevo escenario de incertidumbre para una de las causas más observadas de los últimos años.

Del testimonio de Miriam Haley a la sentencia de 15 años de prisión contra Harvey Weinstein

Ante la ausencia de un veredicto en la acusación presentada por Jessica Mann, las autoridades convocaron un tercer juicio sobre ese cargo. No obstante, el resultado volvió a ser el mismo. Frente a esa situación, la fiscalía de Manhattan resolvió no avanzar con un cuarto proceso. La decisión estuvo influida, entre otros factores, por la situación de la actriz, quien había expresado que no estaba en condiciones de volver a testificar. En un comunicado, explicaron que, teniendo en cuenta la postura de la denunciante y la condena ya obtenida, no continuarían con nuevas instancias.

Harvey Weinstein // AFP

La figura de Miriam Haley fue central a lo largo de los distintos procesos. La exasistente de producción declaró en dos de los tres juicios y sostuvo su relato ante los tribunales. Durante una de sus intervenciones describió la situación que sufrió con el exproductor. En medio de su declaración, resumió el impacto de aquel episodio con una frase que resonó dentro de la sala: “Lo impensable estaba ocurriendo”.

A lo largo de los años, Harvey Weinstein mantuvo su postura de rechazar todas las acusaciones de violación y agresión sexual formuladas en su contra. Su defensa insistió en la inocencia del acusado durante cada una de las etapas judiciales. La situación marcó un fuerte contraste con la imagen que supo construir en la industria cinematográfica, donde participó en la producción de títulos galardonados con el Oscar, entre ellos Pulp Fiction y Shakespeare enamorado, dos películas que contribuyeron a consolidar su influencia en Hollywood.

Harvey Weinstein // AFP

Harvey Weinstein suma una nueva definición judicial dentro de una causa que se extendió durante varios años y atravesó distintas etapas en los tribunales de Nueva York. La resolución llega después de apelaciones, nuevos procesos y decisiones que modificaron el curso original del expediente, consolidando uno de los recorridos judiciales más extensos vinculados a una figura de la industria cinematográfica.

Fotos: AFP

VDV