La relación de Nicki Nicole y Lamine Yamal es una de las más debatidas en redes sociales, debido a muchos aspectos. Algunos de los usuarios no tardan en criticar su noviazgo, poniendo en foco la diferencia de edad o los diferentes estilos de vida que cada uno lleva. Incluso la familia del futbolista apuntan en contra de la cantante por este romance. Sin embargo, el mismo habría llegado a su final, debido a una infidelidad por parte de él. Una influencer apuntó que el joven fue visto con una modelo, en un viaje por Milán y los rumores no tardaron en crecer.

Nicki Nicole, Lamine Yamal

¿Fin del noviazgo? Lamine Yamal habría engañado a Nicki Nicole con una modelo

En agosto del 2025, se dio a conocer que Lamine Yamal y Nicki Nicole comenzaron una romántica relación que los llevó a ser títulos de noticias. Algunos usuarios de las redes sociales se pronunciaron en contra de la pareja, y apuntaron diversos aspectos que los alejaría. Incluso la familia del futbolista se expresó en diversas ocasiones en contra de la cantante. Según trascendió, coincidían con los seguidores de que la diferencia de edad y estilos de vida solo complicaba la situación actual del jugador de Barcelona.

Nicki Nicole, Lamine Yamal

Sin embargo, lejos de lo que muchos esperaban, nuevos rumores de separación arrancaron cuando se dio a conocer que el futbolista le habría sido infiel a la artista. La noticia la dio Núria Marín, una influencer que cuenta el chimento de la realeza y las celebridades españolas, en TikTok. Según explicó, el joven habría estado con la influencer italiana Anna Gegnoso, durante un lujoso viaje por Milán, donde ambos coincidieron en el mismo hotel.

Ambos ya habrían tenido una relación, ya que habían sido vistos en diciembre del 2024, en Barcelona, paseando. Sin embargo, el futbolista comenzó a salir con Nicki Nicole y el rumor con Anna habría terminado, hasta estas últimas semanas. Lamine Yamal fue con sus dos amigos al Hotel Armani en Milán, donde Gegnoso se estaba alojando en ese mismo día. Allí el lugar organiza una fiesta con diversas mujeres, pero muchos notaron que el jugador solo hablaba con la influencer.

Núria intentó hablar con la modelo, pero ella no le respondió. La periodista e influencer aseguró que era posible de que la cantante y el futbolista mantuvieran una relación abierta, ya que ella pasa mucho tiempo en la Argentina, y él en España. Por el momento, Nicki Nicole y Lamine Yamal mantuvieron el silencio en sus redes sociales y respecto a su relación. Esta no es la primera vez que se comportan así, ya que deciden ignorar las críticas hacia ellos y hacia su romance.

A.E