Nació Aurelius, el hijo de Sean Lennon y el primer nieto de Yoko Ono

Sean Lennon construyó su propia historia dentro de una de las familias más reconocidas de la música. Hijo de John Lennon y Yoko Ono, creció rodeado por un legado artístico difícil de separar de su propia identidad, aunque con el paso de los años logró desarrollar una carrera independiente consolidándose como compositor, productor e intérprete.

Sean Lennon y Charlotte Kemp Muhl se convirtieron en padres por primera vez

Desde hace casi dos décadas, el intérprete mantiene una relación con la modelo Charlotte Kemp Muhl. La pareja, además de compartir su vida, trasladó ese vínculo al terreno creativo y en 2008 formó The Ghost of a Saber Tooth Tiger, un proyecto musical en el que exploraron sonidos ligados al folk, la psicodelia y el rock.

Sean Lennon y Charlotte Kemp Muhl anunciaron la llegada de su primer hijo

Recientemente Sean Lennon anunció en sus redes sociales el nacimiento de su primer hijo junto a Charlotte Kemp Muhl. El bebé se llama Aurelius y llegó para convertirse en un nuevo integrante de la familia Lennon-Ono. El músico compartió una fotografía en la que aparece junto a su pareja y el recién nacido, acompañada por un mensaje que mantuvo su particular sentido del humor.

Sean presentó al primer nieto de Jhon Lennon

“Charlotte y yo hemos creado un ser humano. Su nombre es Aurelius”, escribió al presentar públicamente al bebé. Con esa frase, confirmó una noticia que también representa un nuevo capítulo en su vida, ya que a los 50 años asumió por primera vez el rol de padre.

Aurelius, el primer nieto de John Lennon y Yoko Ono

La llegada de Aurelius tiene además un significado particular dentro de la familia, ya que el bebé es el primer nieto de John Lennon y Yoko Ono. Julian Lennon, el hijo mayor del exintegrante de The Beatles, no tiene hijos, por lo que el nacimiento de del bebé marca la llegada de una nueva generación directa de la familia.

Charlotte Kemp Muhl junto a Aurelius

El nacimiento del pequeño ocurre casi 46 años después de la muerte de John y se suma a una historia familiar en la que la música ha estado presente durante varias generaciones. Su abuelo fue una de las figuras más influyentes de la historia del rock, su abuela, Yoko Ono, continúa vinculada al arte y la cultura, y Sean Lennon desarrolló una carrera propia a través de diferentes proyectos musicales Así Aurelius llegó para ampliar la historia de la familia Lennon-Ono y convertirse en el integrante más joven de una nueva generación.