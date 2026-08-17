Panchito, el nieto de Salma Hayek que la transformó en una abuela de Hollywood

Salma Hayek atraviesa un nuevo momento en su vida familiar: a los 59 años, se convirtió oficialmente en abuela. La actriz mexicana compartió la noticia con sus seguidores a través de un tierno video en el que aparece sosteniendo a su nieto y hablándole en español, una escena que acompañó con un mensaje especial.

François, nieto de Salma Hayek

El bebé es el primer hijo de su hijastro, François Pinault Jr., y su esposa, Lara Cosima Henckel von Donnersmarck. El pequeño recibió el mismo nombre que su padre y su abuelo, François, aunque Salma Hayek ya decidió llamarlo de una manera mucho más cariñosa: “Panchito”.

Salma Hayek presentó a su nieto Panchito

“Estamos bendecidos de dar la bienvenida a la cuarta generación viva de François. Aunque lo llamaré Panchito. Parece que le encanta y yo no puedo amarlo más”, escribió Salma Hayek junto al video en el que sostiene al pequeño François. La llegada del pequeño también fue celebrada por su madre, quien compartió imágenes de la actriz junto al bebé: “Mi esposo (el François más genial del mundo) y nuestro hijo (el François más lindo del mundo)... Nuestro primer mes como padres”, escribió Lara al mostrar parte de esta nueva etapa familiar.

El nacimiento de Panchito convirtió a Salma Hayek en abuela por primera vez y sumó una nueva generación a una familia que ya cuenta con varios vínculos. La actriz es madre de Valentina Paloma, nacida en 2007, y también asumió el rol de madrastra de los tres hijos que su esposo, François-Henri Pinault, tenía de relaciones anteriores.

La familia de Salma Hayek y su rol como madrastra

Cuando Salma Hayek se casó con François-Henri Pinault en 2009, se convirtió en madrastra de sus tres hijos. Desde entonces, la actriz habló en distintas oportunidades sobre el lugar que ocupó dentro de esa familia ensamblada y el vínculo que construyó con ellos.

El hijastro de Salma Hayek junto al pequeño François

En 2017, Salma Hayek contó a la revista Red que siempre había querido tener muchos hijos, pero que finalmente tuvo a Valentina: “La gran bendición que he tenido es que mi esposo tiene otros tres hijos. Así que tengo cuatro”, expresó en aquel momento. Ahora, aquella familia sumó una nueva generación con la llegada de Panchito.