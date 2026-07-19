Antes de la final contra España, Antonela Roccuzzo pasó por la peluquería: “Hora de cuidar el cabello”

La expectativa crece minuto a minuto en la antesala de la gran final entre Argentina y España. Mientras los hinchas ultiman detalles y la ansiedad recorre las calles, Antonela Roccuzzo eligió mantener un perfil bajo y enfocar su energía en los momentos previos al trascendental partido. Tras una jornada de llamativa ausencia en sus plataformas digitales habituales, una reciente publicación de su estilista personal rompió el silencio y reveló cómo se prepara la empresaria para este domingo deportivo. Su elección de mantener la calma y atender los detalles personales demuestra la templanza con la que afronta los eventos que marcan la historia del deporte nacional.

Antonela Roccuzzo se prepara para la final del Mundial 2026.

El ritual de belleza de Antonela Roccuzzo

El posteo, compartido en las redes sociales por su estilista de confianza, Thay Oliveira, muestra a Antonela en pleno proceso de cuidado capilar. Con una sonrisa serena y luciendo su característica melena impecable, Roccuzzo se dejó ver en la intimidad de TO Beauty, el exclusivo salón ubicado en Miami que frecuenta habitualmente. La profesional que la acompaña durante todo el Mundial no dudó en dedicarle unas cálidas palabras a su clienta más especial. “Hoy fue el día de cuidar el cabello de mi musa de este Mundial”, expresó Oliveira, acompañando el texto con una imagen que transmite tranquilidad y confianza.

Antonela Roccuzzo unto a su estilista Thay Oliveira.

Además, el mensaje de la peluquera reflejó la conexión emocional que se genera detrás de escena en estos eventos de gran magnitud. “Me siento profundamente agradecida con Dios y con la vida por permitirme ser parte, aunque sea un poquito, de un momento tan especial. Gracias por la confianza Anto”, añadió con emoción. Estas palabras subrayan no solo la calidad del trabajo estético, sino también el vínculo cercano que la empresaria mantiene con su equipo de trabajo. Este tipo de gestos refuerzan la imagen de una Antonela que, pese a su exposición, valora la autenticidad y el trato humano en cada aspecto de su vida cotidiana.

TO Beauty: el refugio de Antonela Roccuzzo en Miami

La peluquería elegida por Antonela, TO Beauty, se posiciona como un referente en servicios avanzados de estética en la ciudad. El salón destaca por su propuesta centrada en la personalización, con un enfoque profesional en técnicas de coloración como balayage, highlights y correcciones, además de cortes y tratamientos capilares de reconstrucción. Para Roccuzzo, este espacio representa un oasis de calma donde puede desconectarse de la presión mediática. La exclusividad del lugar garantiza la privacidad necesaria para que personalidades de su renombre disfruten de una experiencia de bienestar sin interrupciones.

El posteo de la estilista de Antonela Roccuzzo que se viralizó.

El estilismo que luce habitualmente refleja una preferencia por la naturalidad y el brillo, características que Oliveira logra potenciar en cada sesión. En línea con su posicionamiento premium, este tipo de servicios integrales pueden variar en precio, reflejando la complejidad técnica que exige un cuidado capilar de este nivel.

Ahora, con la final ante España a punto de suceder, todas las miradas apuntan al estadio en Nueva York. Antonela Roccuzzo, fiel a su estilo, pisará fuerte en la Gran Manzana con una imagen renovada, lista para ser el pilar fundamental en una jornada que promete quedar grabada en la memoria de todos los argentinos.