Así fue el adorable look de Sarah Burlando para disfrutar de una tarde al aire libre junto a Barby Franco

Sarah Burlando se consagró como una mini influencer fashionista, gracias a su ternura, carisma y capacidad de fusionar los looks más adorables y de princesa con las tendencias modernas y la tecnología que le muestran sus papás. Barby Franco es la encargada de compartir todos los conjuntos que prepara su niña, y los usuarios que la siguen no dudan en comentar al respecto. Sin embargo, hay ocasiones donde el glam y lo cutie se mezcla en una salida inesperada. En las últimas horas, fue a disfrutar de una tarde a la plaza con la modelo, y la niña se llevó los aplausos de los expertos en moda con un conjunto canchero y urbano.

Sarah Burlando

El adorable look de Sarah Burlando para ir a la plaza

Las salidas a la plaza son una tradición que Fernando Burlando y Barby Franco agregaron a la rutina de Sarah Burlando, para que se conecte con la naturaleza y conozca el afuera de la intimidad de su hogar. Algunas veces disfruta con sus padres, mientras que otras se divierte con amigos como Anita García Moritán. Sin embargo, estas salidas recreativas se volvieron el centro de miradas de expertos fashionistas, que saben del buen gusto en moda de la mini influencer. Con un estilo callejero infantil, que alcanza una nueva dimensión en el audaz e impecable estilismo de Sarita, la niña se volvió a posicionar bajo los halagos y sorprendió a sus mamá, quien no tardó en comentar: "¿Y esta manera de ir a la plaza?".

Sarah Burlando redefinió el concepto de vestimenta recreativa al apostar por un exquisito conjunto de corderoy, en un profundo tono marrón terracota, una elección textil que fusiona a la perfección la calidez del otoño, la tendencia del color Pantone 2025, y la textura sumamente fotogénica y sofisticada. Este conjunto utilitario de dos piezas, compuesto por una campera que marca la cintura y pantalones rectos de caída fluida, equilibra la comodidad necesaria para el movimiento y el rigor estético de la alta moda.

Como toque que eleva el look, utilizando a los accesorios como centro de escena, Sarita apostó por una refinada cartera bandolera bicolor red and bone, unos sofisticados anteojos de sol de formato aviador y zapatillas urbanas. Este look inesperado para una tarde de plaza le dio vida a la tendencia "Playground Glam", un manifiesto de estilo donde el juego infantil no compromete la elegancia contemporánea.

El adorable look de Sarah Burlando para ir a la plaza

El marrón terracota y el "playground glam" de Sarah Burlando

Sarah Burlando dejó en claro en diversas ocasiones que ella es una influencia de la moda, para los mini fanáticos que buscan mantener las tendencias y la comodidad para el juego libre. Es por eso que el estilo de la niña se termina consolidando en el concepto "Playground Glam", a través de claves estéticas muy claras que adaptan la alta moda al universo infantil y le suman la tendencia del marrón terracota en esta temporada de otoño casi invierno.

La niña desafía la ropa infantil convencional incorporando prendas estructuradas, como tapados clásicos de paño en tono camel, chalecos sastreros con lazo a la cintura y conjuntos de bermudas combinadas. Estas piezas aportan líneas limpias, volumen y una impronta formal inmediata, y se suma a la elección de la sofisticada gama de colores tierra y neutros, el "nuevo negro" de la moda internacional. El factor "Glam" definitivo radica no en las prendas elegidas, sino en los accesorios que la complementan y la convierten en una princesa moderna. Los anteojos de sol, moños XL para el cabello y calzado sumamente cuidado actúan como el remate estilístico que transforma un conjunto funcional en una declaración de moda urbana.

El marrón terracota y el "playground glam" de Sarah Burlando

Para sorpresa de Barby Franco, y en una tarde de plaza rutinaria, Sarah Burlando volvió a dar cátedra de moda, e impuso un nuevo estilo para las infancias. El "playground glam" llegó con adorables looks de estructuras elegantes y comodidad para el juego libre. La niña se coronó como la heredera del fashionismo, y se robó los halagos de todos.

A.E