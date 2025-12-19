Anita Espasandín anticipó las tendencias del verano destacando los colores, las estampas y con un claro guiño al maximalismo

Anita Espasandín es una de las celebridades fanáticas de la moda, que busca marcar las tendencias más jugadas con sus looks. En todo momento, propone diferentes atuendos para ocasiones de día o nocturnas, pero siempre llamar la atención de los expertos fashionistas. En las últimas horas, hizo un dump de propuestas diversas, siguiendo su amor por los colores, las estampas y con un claro guiño al maximalismo.

Anita Espasandín

Las mejores tendencias del verano 2026, según Anita Espasandín

1. Estampados kawaii y total colors

El cartooncore fue una de las tendencias más elegidas de las celebridades durante el 2024. Sin embargo, Anita Espasandín decidió volver a elegirlo con un giro de tuerca, destacando el estampados y el total color para un atuendo llamativo y "Kawaii". Para eso, fue por un conjunto de jean total pink, con un pantalón recto y una campera pupera. El mismo lo combinó con un enterizo ceñido al cuerpo, con un estampado de gatito tierno que enamoró a los fanáticos de los cartoon.

Anita Espasandín y el kawaii look

2. El sastrero veraniego

Muchos de sus seguidores son fanáticos de la ropa elegante y los conjuntos sastreros. Sin embargo, las altas temperaturas complica el uso del traje, dado que, en su mayoría, son pantalones largos. Anita Espasandín apostó por el corte bermuda, pero con las telas más sofisticadas. Con una parte inferior corta y un saco total white, lo combinó con un top atado azul y violeta, con estampados que siguen con su amor por el maximalismo.

Anita Espasandín y el sastrero de verano

3. Multicolor y geométrico

El maximalismo es una tendencia audaz y exuberante que abraza el lema "más es más", y apuesta por diversos colores combinados al igual que estampados. Anita Espasandín adora este estilo, que le permiten explorar su creatividad en la moda. Es por eso que se la jugó por el vestido ceñido al cuerpo y largo, marcando su amor por la elegancia, pero sorprendió con el multicolor. Con un formato de distintos cuadrados, optó por lo geométrico, como estampado clave para combinar con el árbol de navidad.

Anita Espasandín y el geométrico

Los usuarios y expertos fashionistas no dudaron en destacar los looks de Anita Espasandín como las tendencias que se vienen en el verano 2026. La novia de Benjamín Vicuña es una fanática de la moda y los colores, y estos estilos son los más elegidos durante la época de altas temperaturas y días en la playa. Es por eso que su posteo se volvió viral entre los fanáticos, imponiendo los favoritos que se verán en estos próximos meses.

