A Gonzalo Andrade su papá le regaló la primera máquina de coser cuando tenía 15 años. Antes, solo había cosido a mano, siempre a mano. En su familia no había modistas ni costureras, aprendió por una señora que los ayudaba en su casa a cuidar a su hermana. Los primeros vestidos fueron los que hizo para las muñecas de ella y los copiaba de la televisión. Hoy, dos décadas más tarde, sus diseños no solo salen en las transmisiones de los premios sino que también cruzan pasarelas y los viralizan las famosas.

Gonzalo Andrade, el diseñador que brilla con sus vestidos de seda natural.

Gonzalo Andrade, el creador de GONE que conquistó a las famosas con sus diseños

La vocación artística apareció mucho antes de que imaginara tener una marca propia. Nacido en La Plata, Gonzalo Andrade pasó por la Escuela de Estética y luego por el Bachillerato de Bellas Artes, dos espacios que alimentaron su curiosidad por distintas disciplinas. “Me crié siempre con una base artística. Siempre pinté, hacía esculturas, maquetas y dibujaba figurines. Desde muy chiquito me gustó realmente”, cuenta a CARAS. La costura llegó casi como una extensión natural de ese mundo: una de las enfermeras que acompañaban a su hermana le enseñó a coser a mano y él empezó a experimentar con telas, muñecas y prendas improvisadas.

“Veía la televisión, los programas, las novelas, y siempre me sentaba a dibujar lo que veía. Mi hermana tenía todas las Barbies del mundo, entonces yo les hacía vestidos y hasta extensiones”, recuerda entre risas. También le confeccionaba ropa a ella y la peinaba. “En plena adolescencia, ella era mi muñeca. Le hacía todo, pobre”, dice con humor. A los 15 años, su papá le regaló la primera máquina de coser y empezó a probar de manera autodidacta. Aunque en Bellas Artes no había una orientación específica en indumentaria, ya sabía que quería dedicarse a eso.

Wanda Nara lo eligió para los premios Martín Fierro 2026

Después de terminar el secundario, estudió Diseño de Indumentaria en la Universidad de Palermo. Su papá, empleado público y ajeno al mundo de la moda, fue un apoyo fundamental para que pudiera seguir ese camino. “Yo siempre me imaginé siendo diseñador, pero no trabajando para una marca o para otro, sino teniendo lo propio”, cuenta. Sin embargo, el deseo convivía con una realidad concreta: no tenía una estructura económica que le permitiera lanzar una marca de inmediato. “No había una espalda económica para hacer una marca. Mi papá tenía mucho miedo, porque venía de un palo completamente distinto”, reconoce.

Por eso, antes de emprender, decidió trabajar para otros diseñadores. Quería entender cómo funcionaba el negocio en la Argentina y aprender desde adentro. “Tenía que laburar para hacer lo que soñaba y entender cómo lo hacían. Acá el camino para alguien que no tiene ese sustento de base es mucho más de abajo”, explica. Así se acercó al universo de los vestidos de fiesta y las prendas a medida, un segmento que le permitió empezar a construir su propio recorrido. En 2018, cuando tenía 26 años, dio el paso que venía imaginando desde chico. “Amigas de amigas me empezaron a escribir: ‘Tengo un casamiento, ¿no me querés hacer el vestido?’. Les hice y así, de boca en boca, se fue armando”, relata.

Gonzalo Andrade nació en La Plata, se formó en el Bachillerato de Bellas Artes y la Universidad de Palermo

GONE nació de manera orgánica, sin un gran lanzamiento ni una estrategia comercial demasiado calculada. Primero llegaron los encargos de novias e invitadas; después, la demanda creció tanto que empezó a necesitar prendas listas para ofrecer. La pandemia interrumpió los casamientos y frenó el trabajo a medida, pero el regreso de las celebraciones trajo un movimiento inesperado: “Terminó la pandemia y hubo un boom: todo el mundo se empezó a casar. De repente tenía mucho trabajo y ya no llegaba a hacer todo a medida”. Fue entonces cuando empezó a desarrollar piezas de colección. Una de las primeras apuestas fueron las gasas y las sedas transparentes, materiales que conocía muy bien por su trabajo con novias. La propuesta tuvo una gran recepción y ayudó a instalar la identidad de la marca.

El crecimiento también lo llevó a vestir a figuras del espectáculo. Entre sus clientas aparecen Wanda Nara, Mery del Cerro —a quien vistió para el casamiento de Lali Espósito—, Flor Torrente, Pampita, María Becerra y Lola Abraldes, entre otras. Para Gonzalo, buena parte de ese camino se explica por la recomendación entre mujeres y por una identidad estética que busca diferenciarse. “Siento que ven algo distinto en lo que hago. En un mercado tan saturado, donde hay mucha gente haciendo lo mismo, hay algunos que hacemos cosas diferentes y eso también es lo que buscan las famosas”, analiza.

Mery del Cerro, Lola Abraldes, Flor Torrente y Emilia Attias con los vestidos de GONE

Uno de los vínculos que más exposición le dio en ese universo es el que construyó con Sofía Gonet, La Reini, con quien trabaja desde hace años. Lejos de imponerle una silueta o intentar modificar su cuerpo para adaptarlo a un diseño, el artista parte de lo que ella quiere mostrar. “Si ella quiere tener la cintura apretada y las lolas en la garganta, yo se lo voy a hacer feliz, porque es lo que busca, la silueta que quiere que se vea o cómo quiere verse”, dice. También se divierte con las reacciones que generan sus elecciones en las redes sociales: “Hay videos que analizan lo que hacemos y a mí no me molesta la crítica. A veces hasta me divierte contestar. Es parte del juego de vestir famosas”.

Esa manera cercana de trabajar es una de las características que busca sostener. Gonzalo cuenta que siempre quiso construir un espacio en el que las mujeres se sintieran cómodas y pudieran encontrar un diseño que respondiera a sus gustos y necesidades. “Muchas chicas me cuentan que van a otros lugares y se sienten mal porque tienen que cambiar cosas de ellas para poder ponerse el vestido. Para mí es al revés: mi vestido se tiene que acomodar a vos”, explica. En su taller, ubicado en Arévalo entre Niceto Vega y José Cabrera, esa premisa atraviesa cada encuentro con sus clientas y es también una de las claves de su vínculo con las famosas.

Para sus desfiles, Gonzalo Andrade sigue pensando sus colecciones una puesta en escena

El nombre de la marca también tiene una historia personal. “Una expareja tenía el teléfono en inglés y me cambiaba mi nombre de Gon a Gone. Los amigos empezaron a decirme así, en broma”, cuenta. Cuando llegó el momento de bautizar el proyecto, eligió esa palabra porque le permitía construir una identidad propia sin llevar directamente su nombre y apellido. “Soy yo, pero al mismo tiempo no soy yo. Siento que puedo hacer lo que quiera con ese nombre”, resume. Entre sus referencias creativas aparecen dos nombres que admiraba desde chico: John Galliano y Alexander McQueen. “Me encanta el drama, toda esa teatralidad. Yo crecí con el Dior de Galliano y decía: ‘Esto quiero hacer en mi vida’”, recuerda.

Hoy, mientras prepara nuevas propuestas y trabaja en la temporada alta de novias y vestidos de fiesta, Gonzalo Andrade sigue pensando sus colecciones como historias. Cada desfile continúa una narración que empezó con el primero: un personaje al que le suceden cosas y cuya evolución inspira las prendas, los nombres y la puesta en escena. De aquel adolescente que copiaba vestidos de la televisión para las muñecas de su hermana al diseñador que hoy viste a algunas de las mujeres más conocidas del país, la costura nunca dejó de ser el hilo conductor.