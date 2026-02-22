Griselda Siciliani condenó la reforma laboral de Javier Milei

Griselda Siciliani es una de las famosas que no suele guardarse su opinión sobre los temas del momento. A través de sus redes sociales, la actriz comparte lo que piensa sobre diversas asignaturas, sin importar lo que puedan opinar quienes la leen. Lógicamente, la reforma laboral fue uno de esos temas.

La opinión de Griselda Siciliani sobre la reforma laboral

A través de su cuenta de Instagram, Griselda Siciliani dejó claro lo que piensa sobre la reforma laboral que se votó esta semana. Si bien no se explayó demasiado, bastó una sola historia para que no haya dudas sobre su visión.

Griselda Siciliani.

La reconocida actriz, utilizó sus redes sociales, donde cuenta con más de 2 millones de seguidores y compartió un reel. “Se aprueba la reforma laboral. Mañana en el trabajo”, se puede ver en la publicación original, que viene de una cuenta que habla de política a través de vídeos de humor.

El material pertenece a “Cualca!” y cuenta ya con muchos años. En el video, que dura poco más de un minuto, se pueden ver diferentes situaciones del trabajo que resultan extremadamente actuales y abordan mucho de los temas que se discutieron en las últimas semanas a partir de la reforma laboral.

La historia de Griselda Siciliani sobre la reforma laboral.

Justamente esa atemporalidad, fue la que se destacó en los comentarios de la publicación que compartió Griselda Siciliani. Un espacio en el que, como se podía esperar, también se suscitaron diferentes debates y discusiones al respecto.

El reclamo de Griselda Siciliani sobre el INCAA

Hace algunas semanas, Griselda Siciliani también había manifestado su opinión sobre algunos de los artículos de la reforma laboral. Puntualmente, la actriz se había centrado en lo referido al financiamiento del INCAA.

Al igual que había sucedido con Guillermo Francella, Natalia Oreiro, Juan José Campenella y muchos actores y actrices que firmaron una carta, Siciliani defendió el cine nacional y la manera en la que se lleva adelante. "El cine no se hace con los impuestos de la gente", se escuchaba en el vídeo que supo compartir.

Griselda Siciliani suele compartir su opinión sobre diferentes temas de la actualidad.

Una vez más, Griselda Siciliani dejó claro lo que piensa sobre la reforma laboral y lo que puede significar en diversos aspectos. Si bien no habló directamente sobre el tema, el vídeo que compartió despejó cualquier duda que se pudiera llegar a tener sobre su punto de vista y su manera de pensar al respecto.